Ситуация с коронавирусом сыграла на руку главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину, который решил закрыть подконтрольную ему территорию.

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Такое мнение высказал журналист Виталий Портников у себя в Telegram. Он подчеркнул, что с завтрашнего дня это будет полноценная "государственная граница, при чем граница на замке".

КПВВ на Донбассе kmu.gov.ua

"Даже если украинские власти могли медлить с закрытием линии разграничения по политическим причинам, оккупационная власть просто не могла упустить предоставленную возможность. В этом и состоит парадокс момента. В то время, как в Офисе президента Украины могут размышлять о том, как использовать ситуацию для реализации договоренностей с Москвой, в администрации президента России работают над превращением оккупированных территорий в "полноценные государства". Еще вчера жители оккупированных территорий, как и соседних районов Донецкой и Луганской областей могли воспринимать линию разграничения как досадную помеху для поездок. А с завтрашнего дня это будет полноценная "государственная граница", причем – граница на замке", – подчеркнул журналист.

Портников добавил, что теперь никто не знает, когда эта граница откроется и каким будет мир после коронавируса.

"С каждым днем пребывания в изоляции жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будут все в большей степени ощущать себя в особом пространстве. Больше не будет потоков людей из одной стороны в другую, больше не будет украинских пенсий. А если границы закроет и Россия, то только российский паспорт может оказаться в недалеком будущем возможностью для перемещения из “народных республик”", – подчеркнул Портников.

Журналист резюмировал, что после того, как пандемия стихнет, Украина столкнется уже с другим Донбассом. "Кремль сделает сейчас все, чтобы воспользоваться ситуацией и в еще большей степени оторвать оккупированный Донбасс от Украины. Заявление Пушилина – это только начало процесса, который, к тому же, сейчас никто не сможет остановить", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" решили полностью перекрыть движение через КПВВ на границе с подконтрольной Украине частью Донецкой области. Пункты пропуска будут перекрыты с полуночи 21 марта.

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