"Ближе к России": Пушилин пообещал "потерпеть" ради интеграции

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что жители "республики" якобы хотят стать как можно ближе к России и готовы потерпеть.

Своими размышлениями он поделился в интервью российскому информагентству Regnum. "Думаю, ни для кого не секрет, что подавляющее большинство наших граждан хотят, чтобы Донбасс полноправно вошел в состав Российской Федерации. Наше желание быть как можно ближе к России — естественно, и с каждым днем только крепнет", – высказался Пушилин.

По его словам, главная задача "республики" – максимальная интеграция в российское пространство. "Здесь живут русские, которые благодаря Указу президента России становятся полноправными гражданами Российской Федерации", – выдал пособник оккупантов.

Пушилин пообещал "потерпеть" ради интеграции с РФ Еспресо

"Говорить, что это произойдет завтра или послезавтра, в силу разных причин невозможно. Но народ Донбасса терпеливый и целеустремленный — этого у нас не отнять", – добавил главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин внезапно отказался от идеи особого статуса в Конституции России, назвав подобный вариант некорректным.

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