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13 февраля • обновлено в 17:54
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"Ближе к России": Пушилин пообещал "потерпеть" ради интеграции

1.4т
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что жители "республики" якобы хотят стать как можно ближе к России и готовы потерпеть.

Своими размышлениями он поделился в интервью российскому информагентству Regnum. "Думаю, ни для кого не секрет, что подавляющее большинство наших граждан хотят, чтобы Донбасс полноправно вошел в состав Российской Федерации. Наше желание быть как можно ближе к России — естественно, и с каждым днем только крепнет", – высказался Пушилин.

По его словам, главная задача "республики" – максимальная интеграция в российское пространство. "Здесь живут русские, которые благодаря Указу президента России становятся полноправными гражданами Российской Федерации", – выдал пособник оккупантов.

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Пушилин пообещал "потерпеть" ради интеграции с РФ

Пушилин пообещал "потерпеть" ради интеграции с РФ

Еспресо

"Говорить, что это произойдет завтра или послезавтра, в силу разных причин невозможно. Но народ Донбасса терпеливый и целеустремленный — этого у нас не отнять", – добавил главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин внезапно отказался от идеи особого статуса в Конституции России, назвав подобный вариант некорректным.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Потєрпітє, потєрпітє. Тєрпєть вам ще дуууже довго. Зробили свій вибір у 2014му.
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Gordon Yury
Gordon Yury
А что имеется ввиду под словом "полноправно"? Ведь только войдя в состав эрэфии жители дамбаса наконец обретут полное право называться ХОХЛАМИ - жители крыма не дадут соврать!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А х0хлы думают, что Донбасс якобы хочет вернуться
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