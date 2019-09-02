"Пушечное мясо растят!" В сети шокированы детскими "концлагерями" в Крыму

В оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу.

Лагерь организовали в пгт. Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса", сообщает в Facebook организация Crimean Human Rights Group.

"В течение 21 дня участники работали в профильных кружках по армейскому делу, тактике и стратегии военных действий. Дети во время смены разбирались в тонкостях строения современного стрелкового оружия и получили навыки техники безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с детьми работали кадровые офицеры Министерства обороны РФ, военные, а также члены Союза ветеранов России.

Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа.

Военные лагеря в Крыму Facebook

Военные лагеря в Крыму Facebook

Военные лагеря в Крыму Facebook

Военные лагеря в Крыму Facebook

Военные лагеря в Крыму Facebook

В сети были шокированы таким воспитанием детей, отмечая, что оккупанты "промывают мозги" школьникам.

"Этим детям потом нужна помощь, у нас очень много будет работы. Мы должны готовить профессиональных психологов для работы с этими детьми", "В СССР больше всего напрягали сборы, соревнования и коллективный идиотизм. Думаю, что украинским детям в Крыму концлагерные игрища тоже не по нутру", "Пушечное мясо растят", "Жаль несчастных детей, и не забывайте, что в те концлагеря их отправляют родители, которые жили в Крыму до оккупации", – отмечали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина снова заметили за тем, что он приставал к детям в Крыму.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!