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2 сентября • обновлено в 11:15
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"Пушечное мясо растят!" В сети шокированы детскими "концлагерями" в Крыму

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В оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу.

Лагерь организовали в пгт. Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса", сообщает в Facebook организация Crimean Human Rights Group.

"В течение 21 дня участники работали в профильных кружках по армейскому делу, тактике и стратегии военных действий. Дети во время смены разбирались в тонкостях строения современного стрелкового оружия и получили навыки техники безопасности", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с детьми работали кадровые офицеры Министерства обороны РФ, военные, а также члены Союза ветеранов России.

Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа.

Военные лагеря в Крыму

Военные лагеря в Крыму

Facebook

Военные лагеря в Крыму

Военные лагеря в Крыму

Facebook

Военные лагеря в Крыму

Военные лагеря в Крыму

Facebook

Военные лагеря в Крыму

Военные лагеря в Крыму

Facebook

Военные лагеря в Крыму

Военные лагеря в Крыму

Facebook

В сети были шокированы таким воспитанием детей, отмечая, что оккупанты "промывают мозги" школьникам.

"Этим детям потом нужна помощь, у нас очень много будет работы. Мы должны готовить профессиональных психологов для работы с этими детьми", "В СССР больше всего напрягали сборы, соревнования и коллективный идиотизм. Думаю, что украинским детям в Крыму концлагерные игрища тоже не по нутру", "Пушечное мясо растят", "Жаль несчастных детей, и не забывайте, что в те концлагеря их отправляют родители, которые жили в Крыму до оккупации", – отмечали в сети.

"Пушечное мясо растят!" В сети шокированы детскими "концлагерями" в Крыму

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина снова заметили за тем, что он приставал к детям в Крыму.

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Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Место
Украина
Теги
соцсети Крым дети пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Маленькие, глупенькие, будущие двухсотики. Надежда мамашек алкоголичек. Зажмурят её чадо на чужой земле, на чужой войне, а мамке компенсация в виде денюжки .
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семенов Александр
семенов Александр
Да что вы понимаете , настоящий дэмократычный военизированный детский лагерь (типа "Азова"),отличается от тоталитарного концлагеря в Крыму.,тем что в украинском лагере. учат ненавидеть русских.,и готовят детей "резать русню", а в российском "концлагере". все как то размыто, никаких тебе нацистских лозунгов, ни призывов убивать по национальному признаку... в общем жуть !!!
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Есть такая профессия - родину защищать.
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