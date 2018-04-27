"Пушечное мясо растет": в сети показали, как в Крыму издеваются над детьми

В аннексированном Севастополе проводились мероприятия, посвященные Дню Победы, на одном из которых детям демонстрировали оружие и учили с ним обращаться.

Twitter RoksolanaToday

"Севастополь. Это конкурс наследников победы. Что делать с этими детьми потом?", - отмечает в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Стоит отметить, что многие дети были одеты в форму солдат армии и флота СССР. Им демонстрировали различные виды стрелкового оружия и учили им пользоваться.

Twitter RoksolanaToday

Twitter RoksolanaToday

Twitter RoksolanaToday

Сеть возмутили действия оккупантов.

"Что делать? Вместе с родителями нахер за поребрик медведей кормить и снег отбрасывать за Уральским хребтом", - предложил один из пользователей.

Twitter RoksolanaToday

Twitter RoksolanaToday

"Пушечное мясо для Сирии и Донбасса", - уверен один из пользователей.

Twitter RoksolanaToday

"Они сами с собой всё сделают. Главное - не мешать", - отметила комментатор.

Twitter RoksolanaToday

Севастополь

Это конкурс наследников победы

Что делать с этими детьми потом? pic.twitter.com/UQXQRJCusE — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в Севастополе оккупанты провели слет "регионального отделения" военно-патриотического движения "Юнармия" Минобороны России. Дети были одеты в военную форму и показывали приемы рукопашного боя.