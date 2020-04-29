ПУМБ оплатил страхование от коронавируса для полутора тысяч врачей

ПУМБ обеспечил за свой счет полторы тысячи медиков медицинским страхованием от заболевания COVID-19 (коронавирус). Страховку получили врачи девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно, медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также медики больницы скорой помощи города Мариуполь.

С 17 апреля страховая программа "СтопКоронавирус" от страховой компании АСКА-Жизнь сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Первомайский Центральной Городской Больницы, городской больницы № 3 г., Краматорск, Мариупольской городской больницы №4 им. И.К. Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, Больницы скорой медицинской помощи в г. Мариуполь, "Специализированной медико-санитарной части" Энергодарской городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака, Бердянского территориального медицинского объединения и Подольской городской больницы (Одесская обл), которая с 21 апреля закрылась на двухнедельный карантин в связи с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди врачей.

"Часть врачей, которые ежедневно выходят на работу, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни украинцев, являются клиентами нашего банка. В течение последних недель мы искали способы, как можем быть им полезны. Так возникла идея со страхованием. ПУМБ за свой счет оплатил страховки для полутора тысяч медиков. Это все - наши зарплаты клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет", – прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

С 23 апреля страховка от коронавируса доступна для всех врачей, которые готовы оплатить стоимость самостоятельно. Цена страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, 40% от стоимости банк оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам 270 грн.

"В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае инфицирования коронавирусом вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве с ПУМБ АСКА-Жизнь инициировали программу "СтопКоронавирус", которая рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с ответственным бизнесом", – прокомментировала Генеральный директор АСКА-Жизнь Елена Пантова.

Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 тысяч гривен. Страховка покрывает первое заболевание на COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты составляет по 300 гривен за каждый день лечения. В случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 тысяч гривен.

Страховку со скидкой 40% могут получить все работники учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет.

Страхование не предоставляется, если страхователь последние 30 дней находился в других странах, где объявлен карантин в связи с распространением COVID-19; на момент страхования уже находится под наблюдением врача или на лечении именно от коронавирусной инфекции COVID-19; на момент страхования ему диагностировали такие заболевания, как диабет, онкологические заболевания, инсульт, инфаркт, острая почечная недостаточность и COVID-19.

Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. Для не-врачей страховка от коронавируса доступна по полной стоимости. Для страхователей, которые не входят в зону повышенного риска, сумма страховых выплат составляет от 10 тысяч до 250 тысяч гривен. Страховые полисы доступны от СК АСКА-Жизнь и ARX.

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