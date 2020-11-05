Пульсоксиметр при COVID-19: врач объяснила, какой выбрать

Модели пульсоксиметров в Украине отличаются лишь "наворотами": наличие кардиограммы, цветной дисплей, синхронизация со смартфоном и много чего еще.

Но ведь главное – это его измерительная способность. А она во всех приборах примерно одинаковая, объяснила семейный врач Алена Матейчук, пишет "КП в Украине".

"У меня пульсоксиметр обычный с черно-белым дисплеем. В клинике – более навороченный с цветным дисплеем. И иногда мой простенький показывает лучше. Но хочу отметить: пульсоксиметры в большинстве своем, которые есть в Украине, для измерения через палец. Но есть приборы, которые меряют уровень насыщения крови через мочку уха. Так вот они – точнее. Правда, в нашей стране таких в продаже практически нет", – рассказала медик.

Однако, по мнению Матейчук, уровень кислорода в крови не всегда вовремя сигнализирует о проблеме со здоровьем. В ее практике были случаи, когда у пациентов более чем с 50%-ным поражением легких уровень кислорода в крови составлял 96-97%.

"При ярко выраженном интоксикационном синдроме, который может заметить только врач, а не пульсоксиметр. А падение кислорода произошло гораздо позже других симптомов: воспаления легких, температуры, слабости, изменениях в крови. За весь период пандемии я не видела показаний ниже уровня 96%. Гораздо раньше появятся какие-то другие симптомы, по которым понятно, что человек заболел", – пояснила доктор.

Эксперт подметила в работе пульсоксиметра некоторые важные нюансы. Например, черный или темный гель-лак на ногтях у женщин прибор не просвечивает. Шрамы, повреждения ногтя, повышенная грубость кожи могут исказить луч, и тогда прибор выдает, например, 60%, сея панику.

"По моему личному мнению, для здоровых людей этот прибор не актуален. Протестировать себя на наличие дыхательной недостаточности несложно: нужно сесть, сосредоточиться и спокойно совершать глубокие вдохи и выдохи на протяжении минуты. Если число дыхательных движений не превышает 30 раз в минуту, то дыхательной недостаточности у человека нет", – рассказала Матейчук.

Она добавила, что также стоит обращать внимание на посинения в районе носогубного треугольника – этот индикатор универсален как для взрослых, так и детей. Однако для астматиков ситуация другая.

"Во-первых, они сами довольно хорошо ощущают, когда с их организмом происходит что-то не то. Во-вторых, в случае если у астматика проблема с дыханием – нужно срочно обращаться за помощью к врачам. И в-третьих, они обычно используют пикфлуометры – дуют в трубочку, и прибор показывает степень нарушения выдыхания и скорости выдоха. Для них он куда более актуален", – считает доктор.

Пульсоксиметры для измерения через палец для маленьких детей мало эффективны. У детей пальчики слишком маленькие, луч их нормально не улавливает, точность измерения может быть сомнительная, рассказала Матейчук.

"По детям видно и без пульсоксиметра, что с ними что-то не то. Если ребенок активен, хорошо ест, бегает, играет, но у него температура – это нормально. Можно дать ребенку дозу нурофена или парацетамола в расчете на вес ребенка. Температура спадет, и должно быть все в порядке. Для успокоения души на второй день можно показаться врачу, чтобы наверняка исключить любые проблемы", – отметила врач.

Если же ребенок вялый, пассивный, мало ест – вот это тот самый флажок, на который и стоит обратить внимание. В таком случае нужно обратиться к врачам в кратчайшие строки, подчеркнула Матейчук.

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