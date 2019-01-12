Когда Православная церковь Украины станет патриархатом: названы два условия

Новосозданная Православная церковь Украины может претендовать на получение статуса патриархата уже через 5-7 лет, но для этого ПЦУ необходимо выполнить два важных условия.

Об этом рассказал в эфире ObozTV религиовед Дмитрий Горевой. На вопрос о сроках создания Украинского патриархата, эксперт ответил: "По церковным меркам это близко, по светским – вопрос среднесрочной перспективы".

Первым условием, по словам религиоведа, является объединение украинских православных верующих под эгидой ПЦУ.

"Объединение, по моему мнению и прогнозам, не закончится за год, это минимум на 3-4 года, потому что та пропаганда, которая звучала с церковных амвонов последние три десятилетия, психологически оттолкнула людей от украинской автокефалии. Просто нужно время для того, чтобы преодолеть исторические преграды", – считает он.

Горевой подчеркнул, что, кроме условия Константинополя об объединении, для того, чтобы получить патриархат, существует еще одно условие. Оно связано с процессом признания новой церкви со стороны других автокефальных церквей.

"Дело в том, что есть определенный список автокефальных церквей, он называется диптих. В нем идут по нумерации патриархаты, потом архиепископии, потом метрополии. Сейчас Украинская церковь, получив статус митрополии, занимает 15-е место в нем. Если мы получим или провозгласим статус патриархата, мы автоматически занимаем 10-е место после Грузинского патриархата. Сейчас на 10-м месте находится древняя и уважаемая Кипрская церковь. Исторически сложилось, что она имеет статус архиепископии, а не патриархата. Ее 10-е место ее не устраивает, потому что киприоты не понимают, что их церковь, которая существует с первых столетий христианства, стоит в диптихе после Сербской, после Румынской и даже после Русской", – объяснил эксперт.

Как отметил религиовед, номер в диптихе, под которым стоит церковь, "является проблематичным и болезненным для церквей".

"Сейчас Украине надо, чтобы эту церковь признали другие церкви... Если бы мы поднимали вопрос патриархата именно сейчас, это бы усложнило процесс признания. Например, Кипрская или Греческая церкви, которые в принципе к нам относятся неплохо и которые будут одними из первых, кто нас признает. Мы бы таким образом их сейчас настраивали против себя. Поэтому сначала надо, чтобы нашу церковь признали все автокефальные церкви, потом показать динамику роста, а потом поднимать вопрос о патриархате. Это вопрос среднесрочной перспективы, 5-7 лет", – сообщил Горевой.

@poroshenko

Как сообщал ObozTV, ранее священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал, как после создания поместной православной церкви в Украине будет решаться вопрос перехода приходов Московского патриархата в новую юрисдикцию.

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