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15 декабря • обновлено в 18:14
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"Должны удержаться": Варфоломей решил внезапно посетить Украину: что известно

1.5т
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Глава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал приезд Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину.

Об этом церковник сообщил в ходе литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви, передает "Укринформ". Митрополит сказал, что визит состоится в ближайшее время, однако конкретной даты не назвал.

Вместе с тем Епифаний сообщил, что в 2020 году еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви.

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По случаю годовщины получения Томоса Православной церковью Украины Епифаний заявил, что первым его заданием во главе Церкви было укрепить фундамент УПЦ и сохранить внутреннее единство.

"Прошел год. Справляюсь ли я с этой задачей? Считаю, что да... Мы и сейчас проходим определенный период испытаний... Несмотря на все препятствия или вызовы, как внутренние, так и внешние, мы должны удержаться вместе", – сказал он.

Епифаний на праздничном богослужении также поблагодарил Патриарха Варфоломея и всех причастных к признанию ПЦУ.

"Празднуя первый юбилей, первую годовщину [ПЦУ] мы также не должны забывать о жертвах, которые принесены на протяжении веков и во времена уже нашей новейшей истории, не имеем права их забыть, для нас они являются настоящими новейшими героями", – сказал глава Православной церкви Украины.

Патриарх Варфоломей

Патриарх Варфоломей

Как писал OBOZREVATEL, недавно митрополит Епифаний заявил, что считает представителей Российской православной церкви братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
религия Православная церковь Украины Томос
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