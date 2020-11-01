Варфоломей: надеемся, иерархи бывшей УПЦ МП объединятся с РПЦ, мы временно их терпим

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.

Об этом патриарх сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium. Как пояснил он, иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата (РПЦ в Украине) уже не являются местными правящими епископами.

"Новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической православной церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим предстоятелем", – заявил Варфоломей.

Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.

По словам церковника, хотя иерархи УПЦ МП не являются местными правящими епископами, их "временно терпят" до объединения с РПЦ.

В письме Варфоломея указывается, что, согласно каноническому принципу территориальности, "который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии", ни одна другая Церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины.

"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", – сообщил патриарх.

Исходя из этого, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский, а только как иерарх, проживающий в Киеве.

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