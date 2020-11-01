Варфоломей: надеемся, иерархи бывшей УПЦ МП объединятся с РПЦ, мы временно их терпим
Вселенский патриарх подтвердил статус ПЦУ
Церковник также заявил, что митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.
Об этом патриарх сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium. Как пояснил он, иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата (РПЦ в Украине) уже не являются местными правящими епископами.
"Новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической православной церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим предстоятелем", – заявил Варфоломей.
Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.
По словам церковника, хотя иерархи УПЦ МП не являются местными правящими епископами, их "временно терпят" до объединения с РПЦ.
В письме Варфоломея указывается, что, согласно каноническому принципу территориальности, "который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии", ни одна другая Церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины.
"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", – сообщил патриарх.
Исходя из этого, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский, а только как иерарх, проживающий в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.
Затем старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
Также ПЦУ признала Кипрская церковь, из-за чего часть ее иерархов подняла скандал. В Украине показательно ответили на это.