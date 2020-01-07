ПЦУ создаст приложение для смартфонов "Моя церковь"

Православная церковь Украины создаст мобильное приложение под названием "Моя церковь".

Об этом в эфире "Громадського" рассказал представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

Священнослужитель отметил, что приложение будет работать на смартфонах, работающих на операционных системах IOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшего прихода, храма ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – пояснил архиепископ.

ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ПЦУ митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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