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7 января • обновлено в 15:07
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ПЦУ создаст приложение для смартфонов "Моя церковь"

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Православная церковь Украины создаст мобильное приложение под названием "Моя церковь".

Об этом в эфире "Громадського" рассказал представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

Священнослужитель отметил, что приложение будет работать на смартфонах, работающих на операционных системах IOS и Android.

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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшего прихода, храма ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – пояснил архиепископ.

ПЦУ

ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ПЦУ митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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Комментарии
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филя филя
филя филя
пообщаться с всевышним можно будет?)) а упоротым с темнейшим тоже?)))
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
именно что его, Епифашки церква...под финансированием Пороси..Иногда правда прорывается в названии.
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