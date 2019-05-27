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ПЦУ сделает шаг к признанию мировым православием: что это значит

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Элладская православная церковь рукоположит епископа для Православной церкви Украины, чтобы ускорить процесс признания ПЦУ другими поместными православными церквями.

Об этом рассказал в эфире ObozTV религиовед Ростислав Мартынюк. По его словам, греческий епископ будет направлен на новосозданную мариупольскую кафедру ПЦУ.

Как сообщил Мартынюк, нового епископа будут рукополагать в Греции, его имя Епифаний, как и у предстоятеля ПЦУ. После рукоположения он будет инкорпорирован в епископат ПЦУ.

По его словам, Константинопольская патриархия и ее союзники обеспокоены тем, чтобы "склонить другие автокефальные церкви греческой традиции поскорее признать ПЦУ, вступить в полнокровное евхаристическое общение".

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"Рукоположение нового епископа для ПЦУ в Элладской церкви будет говорить о том, что греческая машина будет работать в том направлении, которое она задала, поддержав Томос. Это признание и поддержка Православной церкви Украины", – пояснил Мартынюк.

Епископ Епифаний с Константинопольским патриархом Варфоломеем

Епископ Епифаний с Константинопольским патриархом Варфоломеем

iellada.gr

Ранее глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах упомянул Православную церковь Украины в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).

Упоминание православных церквей в диптихе является одним из ключевых признаков евхаристического общения между ними. Первую строчку в диптихе занимает Константинопольский патриархат. Православная церковь Украины упоминается 15-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее религиовед Дмитрий Горевой рассказал, когда и при каких условиях Православная церковь Украины сможет претендовать на получение статуса патриархата.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПравославная церковь Украины
Персона
Ростислав Мартынюк
Место
Украина
Теги
ПЦУКонстантинопольский патриархат
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
))))Кому вы стамбульчане теперь интересны)))?От вас все отвернулись...Все!!!
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