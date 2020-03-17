ПЦУ разрешила не целовать иконы и причащаться из одноразовой посуды

Православная Церковь Украины ввела ряд практических изменений для духовенства и прихожан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Пресс-служба ПЦУ призвала в первую очередь ограничить службу по количеству человек (не более 10), либо же оставаться дома и приобщаться к общей молитве через видеотрансляцию.

Также Священным Синодом было рекомендовано усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь.

На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) является поклон перед ними, без целования. Также решено использовать для запивки после принятия причастия одноразовой посуды или потреблять только антидор.

Во время хорошей погоды разрешается совершение богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и "социальной дистанции".

На крещениях и похоронах ПЦУ также призвала соблюдать ограничения относительно числа присутствующих.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк назвал ограничения во время причастия из-за коронавируса "богохульством" и призвал не идти на подобные "пренебрежения".

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