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21 января • обновлено в 19:10
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"ПЦУ распадется": Филарет заявил, что мечтает объединиться с Московским патриархатом

3.2т
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что мечтает объединиться с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Об этом он рассказал 20 января во время пресс-конференции в Киеве, передает Религиозно-информационная служба Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если Московский Патриарх признает УПЦ МП как автокефальную Церковь, но в статусе Патриархата, то следующим шагом будет объединение Киевского и Московского патриархатов в единую Украинскую Православную Церковь, но в статусе Киевского Патриархата. Тогда этот Патриархат победит все. В результате этого объединения парафии, епархии и епископат ПЦУ начнут присоединяться к Киевскому Патриархату. ПЦУ распадется и будет в Украине одна Православная Церковь", – сказал Филарет.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Unian.UA

Своей задачей он видит увеличение Киевского Патриархата, чтобы он "стал таким же большим, как был до образования ПЦУ".

"Моя цель увеличивать епископат, парафии, епархии, духовенство Киевского Патриархата в Украине, присоединять к Киевскому Патриархату парафии в Европе, в США и в Канаде", – отметил Филарет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которая приняла решение о ликвидации патриархата.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Патриарх Филарет
Теги
церковь Православная церковь Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бес - раскольник ищет, куда прибиться.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Опомнился? Ну, что ж, я рад. Но фарш не провернуть назад. И хоть понятна мне печаль, тебя ни капельки не жаль. Лишь не пойму: как ты, пройдоха, не разглядел во всём подвоха? :)
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Шенкаренко Костянтин
Шенкаренко Костянтин
вот так и хочется спросить: дядя Филарет, ты идиот?!
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