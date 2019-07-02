ПЦУ работает на СБУ? "Сенсации" Филарета нашли объяснение

Заявление почетного патриарха Филарета о том, что якобы Православная церковь Украины имеет связи со Службой безопасности Украины, является попыткой бросить тень на ПЦУ.

"Позиция почетного патриарха сложная, потому что он вынужден оправдывать, в том числе, и свое предательство последнего времени", – заметил OBOZREVATEL историк церкви Арсен Зинченко, комментируя его последние высказывания о связи церкви со спецслужбами.

Почетный патриарх Филарет https://fakty.com.ua

В контексте сотрудничества церкви с КГБ в советские времена, о которых рассказал Филарет, Зинченко заявил: "Давайте не путать церковь с епископами. Потому что церковь как понятие включает в себя Господа Бога Иисуса Христа, духовенство и мирян. Поэтому говорить, что в целом церковь имела связи с КГБ – некорректно".

"В советские времена епископы были включены в сферу влияния спецслужб, но были священники, которые не делали этого и преследовались КГБ", – добавил он.

Говоря о сотрудничестве церкви, в частности, ПЦУ со спецслужбами, историк подчеркнул: "Мы живем в демократической стране, и каждый из нас может обращаться к СБУ, если замечает какие-то вещи, в которые СБУ должна вмешаться. Точно так же и епископы. Но СБУ не руководит епископами. По крайней мере, прямого влияния нет".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью журналистке Наталье Влащенко Филарет заявил, что священники могут сотрудничать со спецслужбами, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него.

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