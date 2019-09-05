ПЦУ против Филарета: церковный скандал получил продолжение

Православная церковь Украины (ПЦУ) обжалует решение суда, заблокировавшего ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Об этом заявил в эфире ObozTV член Синода Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. По его словам, вердикт суда "вызывает определенные вопросы".

"Само появление этого решения является довольно странным. Соответствующие лица трижды подавали в этом же самом деле прошения в суд и трижды суд отказывал им в удовлетворении этих требований. А в четвертый раз эти же требования были удовлетворены. Сам этот факт уже вызывает определенные вопросы. Ничего не изменилось в сути дела, но почему-то в суде изменили точку зрения на то, как на эти требования реагировать", – заявил Зоря.

Он подчеркнул, что ПЦУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева, "чтобы не создавались препятствия митрополиту Иоанну выполнять обязанности, которые были возложены на него Священным синодом".

Архиепископ настаивает, что ПЦУ в своих действиях по ликвидации УПЦ КП действует строго в правовом поле.

"Решение про ликвидацию УПЦ КП было принято поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата 15 декабря 2018 года. Под этим решением стоит подпись в том числе и самого патриарха Филарета. Все, что происходит, происходит в том числе и во исполнение этого решения", – отметил он.

"Также следует подчеркнуть, что принятое решение не останавливает саму процедуру ликвидации. Наложены ограничения на полномочия митрополита Иоанна как главы ликвидационной комиссии, но это не решает в пользу патриарха Филарета вопрос, который содержится в его иске", – добавил Зоря.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

4 сентября Окружной административный суд города Киева по иску Филарета запретил митрополиту ПЦУ Иоанну распоряжаться имуществом Киевской патриархии, а также ликвидировать УПЦ КП.

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