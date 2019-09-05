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5 сентября • обновлено в 19:45
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ПЦУ против Филарета: церковный скандал получил продолжение

2.5т Читать материал на украинском

Православная церковь Украины (ПЦУ) обжалует решение суда, заблокировавшего ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Об этом заявил в эфире ObozTV член Синода Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. По его словам, вердикт суда "вызывает определенные вопросы".

"Само появление этого решения является довольно странным. Соответствующие лица трижды подавали в этом же самом деле прошения в суд и трижды суд отказывал им в удовлетворении этих требований. А в четвертый раз эти же требования были удовлетворены. Сам этот факт уже вызывает определенные вопросы. Ничего не изменилось в сути дела, но почему-то в суде изменили точку зрения на то, как на эти требования реагировать", – заявил Зоря.

Он подчеркнул, что ПЦУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева, "чтобы не создавались препятствия митрополиту Иоанну выполнять обязанности, которые были возложены на него Священным синодом".

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Скандал вокруг УПЦ КП: Филарету напомнили важный нюанс

Архиепископ настаивает, что ПЦУ в своих действиях по ликвидации УПЦ КП действует строго в правовом поле.

"Решение про ликвидацию УПЦ КП было принято поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата 15 декабря 2018 года. Под этим решением стоит подпись в том числе и самого патриарха Филарета. Все, что происходит, происходит в том числе и во исполнение этого решения", – отметил он.

"Также следует подчеркнуть, что принятое решение не останавливает саму процедуру ликвидации. Наложены ограничения на полномочия митрополита Иоанна как главы ликвидационной комиссии, но это не решает в пользу патриарха Филарета вопрос, который содержится в его иске", – добавил Зоря.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

dsnews.ua

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Православная церковь Украины церковный конфликт церковь УПЦ КП
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Алилуйя! Кто-то во всю эту чушь верит? Имею ввиду то, как любая церковь представляет посреднические услуги к Богу! Этот цирк, убожество на паРРаше, мировые практики христианства - это же полное, абсолютное пренебрежение верой, богом, людьми. Эти твари, церковники, тупо грабят прихожан! И Кацaпы в этом - эталонные мародеры! Прирожденные бандиты в осях - рюцкие попы!
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