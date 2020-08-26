ПЦУ попросила ООН защитить украинских верующих в Крыму

Представители Православной церкви Украины обратились в Совет безопасности ООН с призывом защитить украинскую общину в оккупированном Крыму.

О встрече священнослужителей, представителей ООН, постоянного представителя президента Украины в АР Крым, дипломатов, народных депутатов Украины и чиновников рассказали на странице ПЦУ в Facebook. Участники обсудили судьбу Крыма и Крымской епархии ПЦУ.

По словам владыки Климента, служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории Российской Федерации, считаются "незаконной миссионерской деятельностью".

В течение последних нескольких месяцев ущемления свободы вероисповедания приобрели насильственный характер: так, центр Крымской епархии Православной церкви Украины – кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе – был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также снести храм в Евпатории.

"Обращаясь к постоянным членам Совета безопасности ООН, этой влиятельной международной организации, я просил бы вас, чтобы вы поддержали Украину, и на заседание Совета безопасности ООН был вынесен вопрос о сохранении Православной Церкви Украины в Крыму. Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить Православную Церковь. Помогите нам сохранить украинское общество. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы они выполнили международные договоренности", – сказал Климент.

Сейчас страна-агрессор нарушает решение Комитета ООН по правам человека и все нормы международного права, осуществляя давление, запугивая и открывая незаконные производство относительно украинской религиозной общины в Крыму.

"На днях мы отметили 29-ю годовщину независимости Украины. Дай Бог, чтобы на следующую годовщину мы все могли собраться и спеть наш гимн, поднимая украинский флаг над украинским Крымом. Кто-то скажет, что это несбыточная мечта, но если мы будем верить в это и надеяться на Всевышнего, работать, объединяя усилия, то, конечно, мы этого сможем достичь.

Потому что Господь может изменить все в одно мгновение. Мало кто верил в то, что Украина получит независимость. Так же мало кто верит сейчас, что Крым может вскоре вернуться. Но если бы мы не верили и не были бы в этом убеждены, мы бы здесь не собрались. Это свидетельствует о духовной силе, а если мы духовно сильные – мы несокрушимы", – сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В ПЦУ рассказали об ущемлениях свободы вероисповедания в Крыму (Facebook ПЦУ)

Священники попросили ООН поддержать украинских верующих (Facebook ПЦУ)

Представители ПЦУ встретились с представителями ООН, нардепами, дипломатами и чиновниками (Facebook ПЦУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории.

Украина будет настаивать на введении международных санкций против лиц, которые причастны к преследованию Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Алексей Резников