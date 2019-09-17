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17 сентября • обновлено в 14:26
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ПЦУ получила признание еще одной мировой церкви

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Делегация Православной Церкви Украины осуществила визит в Митрополию Лангады (Греческая Республика), где местная церковь Южной Африки де-факто признала ПЦУ.

Во время визита представителей ПЦУ священники сослужили иерархам трех Поместных Церквей. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Церкви.

В богослужении, помимо иерархов Константинопольского Патриархата и Элладской Православной Церкви и Православной Церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской Православной Церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

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"Сослужением за Божественной литургией архиерею из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание "де-факто" Православной Церкви Украины еще одной Поместной Церковью", – отмечено в сообщении.

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Визит ПЦУ в Митрополию Лангады

Пресс-служба ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.

Также глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах упомянул ПЦУ в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).

Отметим, что Синод Албанской православной церкви пошел на поводу у России и не признал новую Православную церковь Украины.

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Место
Греция
Теги
Православная церковь Украины церковь религия
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70rus xxx
70rus xxx
Год прошел,а ПЦУ все признания ищет.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро этих свиней пингвины признают , все они одной животной породы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Четыре попа выпили горилки и сказали признаём ,тварей ,а на утро скажут черти с чудами померещились.
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