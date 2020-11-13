ПЦУ показательно ответила Пескову на "русофобские антитела" в Украине

Назвав "русофобию" в Украине "искусственно насажденными антителами", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем самым признал идеологию "русского мира" болезнью.

Так нашумевшее заявление российского чиновника прокомментировал пресс-секретарь Киевской митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). На своей странице в Facebook он процитировал слова Пескова и расшифровал их.

Архиепископ написал, что представитель Владимира Путина "подсознательно сказал правду", так как "антироссийский" настрой – это защитная реакция украинского общества "на агрессивную и смертельно опасную инфекцию идеологии "русского мира".

"Антитела – это следствие защитной реакции организма на вторжение болезнетворных вирусов. Если организм их не выработает или их будет недостаточно – возбудитель будет размножаться и болезнь будет распространяться", – отметил представитель ПЦУ.

Зоря подчеркнул, что если правильно "расшифровывать" высказывания Пескова, то "он становится замечательным источником правдивой информации".

Свой пост церковник проиллюстрировал символической фотографией – изображением креста в память о 15 000 жителях Батурина (Черниговская область), которые погибли во время русско-шведской войны.

Батуринская резня, как называют это событие исследователи, – "лишь один из сотен эпизодов нашей общей истории, которые должны побуждать нас сохранять и приумножать антитела ко всем проявлениям московского империализма", написал Зоря.

Напомним, во время интервью Песков заявил, что за последние годы руководство Украины "изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе" по отношению к России.

Он также сказал, что украинцы и россияне были и остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими, народами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков сделал пропагандистское заявление: якобы Россия выдает жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свои паспорта, потому что там "живут этнические россияне".