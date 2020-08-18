ПЦУ опровергла миф о трех Спасах в августе в Украине: как правильно называть эти праздники

Православная церковь Украины объяснила, откуда в Украине пошла традиция отмечать три Спаса в августе, и назвала настоящие названия этих праздников.

На официальной странице ПЦУ в Facebook подчеркнули, что все они основаны в честь Спасителя Иисуса Христа, впрочем коррективы в их названия внес народ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Народные названия этих праздников, где упоминаются мед или яблоки, не должны закрывать главного: что все они посвящены нашему единственному Господу Иисусу Христу. Отсюда и название – Спас. Первый, второй или третий Спас – названия условные из-за очередности в календаре", – говорится в объяснении.

На самом деле имеются в виду:

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня – 14 августа.

Преображение Господне – 19 августа.

Перенос с Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа – 29 августа.

В ПЦУ напомнили верующим, что эти три православных праздника не связаны между собой ни хронологически, ни географически, но прославляют единого Спасителя. Именно для благодарности Богу за благословение урожаем существует давняя традиция приносить в храм мед, а также плоды, которые созревают в это время: яблоки, виноград, орехи и так далее. А в молитве на освящение плодов звучат просьбы о здравии тех, кто трудился возле них.

"Помните, что все на этой земле – дар от Бога. Поэтому искренне благодарим Господа за все Его благодеяния по отношению к нам!" – подытожили в обращении.

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