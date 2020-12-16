ПЦУ в 2021 году могут признать еще 2-4 поместных православных церкви, – Драбинко

В 2021 году Православную церковь Украины могут признать еще 2-4 поместных православных церкви мира.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. "Мы идем колоссальными темпами по сравнению с тем, как подобные процессы происходили в становлении других православных поместных церквей. Например, Русская церковь ожидала своего признания как автокефалии, независимости от Константинополя, 141 год", – подчеркнул он.

В контексте второй годовщины создания в Украине автокефальной Поместной Православной церкви, митрополит отметил, что за это время ПЦУ получила признание четырех поместных церквей.

"Что готовит следующий год? Я просто уверен, что это будет два, три, четыре признания. Не менее двух, которые нас ожидают, я думаю, в ближайшее время", – добавил митрополит.

Он пояснил, что такой прогноз базируется на информации, поступающей из других поместных церквей. "Я знаю, какие настроения царят среди руководства этих церквей, среди верующих, среди иерархов на сегодняшний день".

Митрополит не стал называть конкретные церкви. В то же время он отметил: "По крайней мере, про три поместные церкви у меня есть очень хорошая информация. Их на сегодняшний день сдерживает исключительно грязная дипломатия Москвы, которая, благодаря финансам и другим политическим факторам, не позволяет им сделать определенные шаги по признанию Православной церкви Украины", – сказал он.

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