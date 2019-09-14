ПЦУ объяснила скандальное решение суда по ликвидации УПЦ КП

Окружной административный суд Киева не принимал решение, которое бы признавало незаконным постановление Министерства культуры ликвидировать УПЦ КП.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины, комментируя заявления в СМИ.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы по постановлению Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по этому делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Прежде всего обращаем внимание общества на то, что данное определение вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть носит временный характер", — говорится в сообщении.

24 канал

В ПЦУ отметили, что из содержания постановления суда все равно складывается впечатление, что судья "не до конца понимает предмет судебного разбирательства". Постановление в ПЦУ назвали незаконным и обещают оспорить его в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся