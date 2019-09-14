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14 сентября • обновлено в 15:03
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ПЦУ объяснила скандальное решение суда по ликвидации УПЦ КП

1.5т Читать материал на украинском

Окружной административный суд Киева не принимал решение, которое бы признавало незаконным постановление Министерства культуры ликвидировать УПЦ КП.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины, комментируя заявления в СМИ.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы по постановлению Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по этому делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Прежде всего обращаем внимание общества на то, что данное определение вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть носит временный характер", — говорится в сообщении.

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ПЦУ объяснила скандальное решение суда по ликвидации УПЦ КП

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В ПЦУ отметили, что из содержания постановления суда все равно складывается впечатление, что судья "не до конца понимает предмет судебного разбирательства". Постановление в ПЦУ назвали незаконным и обещают оспорить его в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

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Место
Украина
Теги
УПЦ КП Православная церковь Украины
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Харченко Александр
Харченко Александр
Филарет задолбал уже, вредитель...
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Serov Oleg
Serov Oleg
отдайте термос филарету..
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