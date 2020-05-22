ПЦУ обнародовала правила проведения богослужений после смягчения карантина

В связи с ослаблением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием прихожан в тех областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Официальное сообщение по этому поводу появилось на странице ПЦУ в Facebook. В нем также четко очерчены правила, которым должны следовать верующие и священнослужители.

"Все время карантинных мероприятий Православная церковь Украины придерживалась ограничений, разделяя это бремя со всем украинским обществом. Для каждого из нас это также было и возможностью построить свою домашнюю Церковь, больше и добросовестнее молиться в доме. Но верные нуждаются в духовной поддержке, в общей молитве и причастии святых Таин в храме Божьем", – говорится в обращении.

В то же время в нем отмечается, что прихожане должны быть сознательными и последовательными в соблюдении мер безопасности, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом себя и других людей.

В ПЦУ объяснили, что богослужения будут разрешены только при условии соблюдения следующих правил:

участие не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Термометрия перед походом в церковь.

Отказ от посещения храма в случае плохого самочувствия, наличия признаков респираторных заболеваний или недавнего контакта с больными.

Посещение церкви только в масках.

В храме обязательно должны присутствовать дезинфекторы, расположенные сразу при входе.

Регулярная дезинфекция храма и поверхностей.

ПЦУ "Прямой"

В том случае, когда храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма – с соблюдением "социальной дистанции".

Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих. По возможности – расположить на улице средства трансляции.

Причастие будет отдаваться каждом отдельно в руки. Перед ним как священник, так и верующие должны продезинфицировать руки.

"Православная церковь Украины призывает заботиться как о своем духовном, так и физическом здоровье. Наши двери всегда открыты. И помните: когда мы заходим в храм, мы находимся в Божьем доме, где царит любовь к ближнему, уважение и взаимопонимание" , – обратилась ПЦУ к прихожанам, уточнив, что онлайн-трансляции богослужений также будут проводиться до окончательного выхода Украины из карантина.

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