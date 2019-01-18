ПЦУ не подчиняется Константинополю: Епифаний сделал важное заявление

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что украинская церковь не подчиняется Константинополю и имеет автокефалию.

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда", — сказал он, передает УНН.

По словам митрополита, Томос четко показывает, что мы являемся независимой святейшей церковью Украины.

Митрополит Епифаний pomisna.info

"Согласно Томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", — добавил Епифаний.

Он отметил, что Томос получил от имени всех православных украинцев, и автокефалия — это большая ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Соборе Святой Софии Киевской. Церемония будет проходить в форме публичного богослужения.

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