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ПЦУ не подчиняется Константинополю: Епифаний сделал важное заявление

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Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что украинская церковь не подчиняется Константинополю и имеет автокефалию.

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда", — сказал он, передает УНН.

По словам митрополита, Томос четко показывает, что мы являемся независимой святейшей церковью Украины.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

pomisna.info

"Согласно Томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", — добавил Епифаний.

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Он отметил, что Томос получил от имени всех православных украинцев, и автокефалия — это большая ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Соборе Святой Софии Киевской. Церемония будет проходить в форме публичного богослужения.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Епифаний Томос не читал? Или решил просто начать карьеру с брехни? Хотя он это говорит для тупых рагулей...
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
СЦУки не подчиняются?, СЦУк как иуд нагибают и подчиняют.
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Питон Каа
Питон Каа
Брехня.
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