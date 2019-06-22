ПЦУ наказала священников, поддержавших Филарета: опубликованы документы

Православная церковь Украины временно отстранила от служения двух священнослужителей, принявших участие в соборе УПЦ КП.
Речь идет о собрании, которое 20 июня в Киеве провел почетный патриарх ПЦУ Филарет. Об этом сообщается на странице религиозной организации в Facebook.
Служение запретили архимандриту Андрею Маруцаке и иеромонаху Илье Зеленскому на три месяца и полгода соответственно.
Филарет и Епифаний
cerkvarium.org
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
Обоих обвинили в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви". Маруцак к тому же якобы пытался захватить управление Свято-Феодосийским мужским монастырем в Киеве.
Иеромонаха Илью также уволили с должности настоятеля парафии Святого Архистратига Михаила в городе Барвинковое (Харьковская область).
Отметим, в ходе так называемого собора Киевского патриархата Филарета отверг Томос об автокефалии и "восстановил" ранее ликвидированную УПЦ Киевского патриархата.
Как сообщал OBOZREVATEL, сам Филарет уже обратился к Министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить его УПЦ КП.
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