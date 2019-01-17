МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

ПЦУ или РПЦ: Рада приняла революционный закон

1.8тЧитать материал на украинском

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4128-д, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины.

Что изменилось:

  • Для принятия решения требуется поддержка 2/3 членов религиозной общины.

  • Регистрация изменений в устав о переходе.

  • Несогласная часть может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

За соответствующий документ проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента. Законопроект уточняет статью о свободе совести и религиозных организациях, которая определяет статус религиозных общин в Украине и их право на изменение юрисдикции.

Согласно законопроекту, членство в религиозной общине является добровольным и определяется ее уставом.

"Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом", - говорится в документе.

Изменение подчиненности религиозной общины происходит путем внесения изменений в его устав. Соответствующее решение принимается общим собранием религиозной общины, которое может созвать любой из ее членов.

Каждая община сама в своем уставе определять, какое количество ее членов необходимо для того, чтобы собрание было полномочным. При этом для перехода нужна поддержка этого решения двумя третями количества присутствующих на собрании.

В случае изменения своей подчиненности религиозная община сообщает об этом Минкульту, или облгосадминистрации, которые публикуют его на своем сайте.

Новость обновляется

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским попам выплядкам окупантам! смерть террористам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Завтра Рада заставит укродибилам сатане молится . Комуняки хреновы .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги