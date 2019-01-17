ПЦУ или РПЦ: Рада приняла революционный закон

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4128-д, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины.

Что изменилось:

Для принятия решения требуется поддержка 2/3 членов религиозной общины.

Регистрация изменений в устав о переходе.

Несогласная часть может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

За соответствующий документ проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента. Законопроект уточняет статью о свободе совести и религиозных организациях, которая определяет статус религиозных общин в Украине и их право на изменение юрисдикции.

Согласно законопроекту, членство в религиозной общине является добровольным и определяется ее уставом.

"Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом", - говорится в документе.

Изменение подчиненности религиозной общины происходит путем внесения изменений в его устав. Соответствующее решение принимается общим собранием религиозной общины, которое может созвать любой из ее членов.

Каждая община сама в своем уставе определять, какое количество ее членов необходимо для того, чтобы собрание было полномочным. При этом для перехода нужна поддержка этого решения двумя третями количества присутствующих на собрании.

В случае изменения своей подчиненности религиозная община сообщает об этом Минкульту, или облгосадминистрации, которые публикуют его на своем сайте.

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