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7 января • обновлено в 19:52
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"Еще четыре церкви": Епифаний заявил о новом признании ПЦУ

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Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в следующем году еще четыре поместные православные церкви могут признать автокефалию ПЦУ.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямой". По словам Епифания, в настоящее время этот вопрос обсуждают румынская, кипрская, болгарская и грузинская церкви.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей... И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется", - уточнил митрополит.

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Епифаний также напомнил, что сейчас против признания ПЦУ борется не только Русская православная церковь, но и российская власть. Он уверен, что Кремль активно пытается помешать становлению украинской автокефалии.

"Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии... Есть попытки с их стороны провести какое-то православное собрание и так далее", - предупредил митрополит.

При этом, подчеркнул он, следует помнить, что ПЦУ уже официально внесена в православный диптих, поэтому без участия украинской церкви никаких решений касательно судьбы ПЦУ приниматься не может.

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"Без нас, без нашего ведома, решать нашу будущую судьбу уже не удастся. Так, как этого хочет Русская православная церковь", - подвел итог Епифаний.

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Автор
Игорь Никитин
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