"Еще четыре церкви": Епифаний заявил о новом признании ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в следующем году еще четыре поместные православные церкви могут признать автокефалию ПЦУ.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямой". По словам Епифания, в настоящее время этот вопрос обсуждают румынская, кипрская, болгарская и грузинская церкви.

Митрополит Епифаний

"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей... И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется", - уточнил митрополит.

Епифаний также напомнил, что сейчас против признания ПЦУ борется не только Русская православная церковь, но и российская власть. Он уверен, что Кремль активно пытается помешать становлению украинской автокефалии.

"Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии... Есть попытки с их стороны провести какое-то православное собрание и так далее", - предупредил митрополит.

При этом, подчеркнул он, следует помнить, что ПЦУ уже официально внесена в православный диптих, поэтому без участия украинской церкви никаких решений касательно судьбы ПЦУ приниматься не может.

"Без нас, без нашего ведома, решать нашу будущую судьбу уже не удастся. Так, как этого хочет Русская православная церковь", - подвел итог Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Томос для Православной церкви Украины был подписан год назад, 5 января.

В 2020 году, в честь годовщины становления ПЦУ, митрополит Епифаний провел торжественное богослужение.

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Томоса и не поздравил с этим событием украинцев.

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