Назван самый правдивый тест на коронавирус: в чем разница

Тесты на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой". Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Университета им. Богомольца Ольга Голубовская. "У нас сейчас огромное количество вирусных пневмоний, в которых отрицательный ПЦР, но явная клиника. Доктора не могут поставить клинический диагноз", – заявила она.

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В этом контексте медик пояснила: "Мы разрешили докторам ставить диагноз коронавирусной болезни, только если пациент имеет характерные клинические признаки в очаге заражения, в случае близкого контакта. Но это такое заболевание, что можно инфицироваться и без близкого контакта".

ПЦР-тесты врут: инфекционист заявила о проблеме

По ее словам, большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА). "Пока у нас не будет внедрена система тестирования с иммуноферментным анализом, мы не увидим истинного количества инфицированных и не сможем диагностировать это заболевание при отрицательном ПЦР", – заявила врач.

В этом контексте Голубовская напомнила о том, что Украина стала пятой страной мира, которая смогла изготовить тест-системы ИФА.

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