Жизнь в демократическом обществе неизбежно ставит нас перед выбором. Мы выбираем власть, выбираем ее свергнуть, выбираем как выбирать и выбираем собственно форму этой власти.

При этом никто не может дать четких критериев человека, который идеально бы подходил на родь чиновника высокого ранга. Одним важно, чтобы у власти находился человек с железной силой воли, жестким подходом и принципами. Другие предпочитают видеть в кресле президента/премьера/мэра гибкого либерального политика, который умеет договариваться. Третьим важно, чтобы у сильных мира сего обязательно была семья и обязательства. Эти факторы многие считают, очеловечивают власть. Более того, ряд ученых сходится во мнении, что избиратели видят идеальным того политика и кандидата, который очень похож на них самих.

Кому власть вредна?

На деле же универсального коктейля личностных характеристик не существует. Ведь, как говорил Бернард Шоу, все мы заслуживаем власть, которую имеем. С другой стороны, всегда есть шанс улучшить картину, если чуть глубже рассмотреть кандидатуру каждого и баллотирующихся. И не в разрезе предвыборных программ (хотя это безусловно важно), но в ключе их личностного роста и ассертивности. Рассмотреть внимательнее, как они говорят, реагируют на критику и похвалу. Способны ли они быть последовательными или скорее истерично-импульсивными.

Недавно попалось на глаза выражение, что находиться у власти — это все равно что есть брокколи: у вас есть потенциал оказать положительное влияние (например, на ваше здоровье), но переизбыток и навязывание этой модели питание скорее всего превратят вас в социального изгоя.

Это не значит, что каждого лидера власть делает параноиком. Есть несколько исторических лидеров, которые, получив авторитет, смогли добиться того, что многие считают большими успехами. Нельсон Мандела, Авраам Линкольн, Мартин Лютер Кинг-младший, королева Елизавета I и еще с десяток политиков — яркий тому пример. Но в большинстве своем власть действительно меняет людей. Не хочется говорить развращает, но в целом влияние ее редко проходит незаметным для личности, которая ею наделена.

Есть некоторые черты, которые потенциально могут предрасполагать людей к злоупотреблению властью, если на них возложена такая ответственность:

Чрезвычайная конкурентоспособность;

Склонность к доминированию и контролю над другими независимо от ситуации;

Корыстное отношение к власти.

И эта жажда власти и контроля имеет свои последствия. У таких людей есть даже особое определение "Power Trippers", то есть одержимые властью. У них больше шансов заиметь проблемы в своих профессиональных и личных отношениях. Они также менее удовлетворены своей работой и склонны рассматривать власть как важнейшую, если не решающую роль в их успехе.

По сути, те, кто жаждет власти, с большей вероятностью верят, что нахождение у власти улучшит их жизнь. Они верят, что, получив авторитет, они получат уважение и социальный статус, которого, по их мнению, заслуживают. Недавнее исследование показало, что 62% людей полагают, что нахождение у власти улучшит их жизнь.

Среди них, конечно, есть те, кто, получив власть, воспользуются ею, чтобы изменить ситуацию не только для себя. Более корыстные будут использовать свое влияние на других как способ потешить свое эго, и с большей вероятностью оттолкнут других.

Политическая психология определила шесть основных типов личности, которые обычно встречаются в мире общественных дел. В любой человеческой популяции, безусловно, есть и другие типы личности, но им не хватает психологических черт, необходимых для того, чтобы вызвать интерес и добиться успеха в политике.

Виды политических лидеров

Ни один политик не является идеальным воплощением любого из этих типов, включая примеры, упомянутые здесь. У большинства людей одно из качеств является доминирующим, а второе компенсаторным. Грамотное их сочетание делает лидера продуктивным и политически жизнеспособным.

Нарцисс. У большинства политиков присутствует нарциссизм. В конце концов, вы должны иметь довольно завышенное представление о себе, чтобы верить, что заслуживаете власти. К признакам нарциссической личности относят стремление к вниманию, грандиозность, граничащую с эксгибиционизмом, и склонность быть козлом отпущения, когда что-то идет не так. Нарциссы — чрезвычайно убедительные лжецы. При этом они требуют лояльности от других, но редко платят той же монетой. Они не всегда принимают наилучшие решения, но из этих очень харизматичных личностей обычно получаются лучшие лидеры.

Примеры: Билл Клинтон, Рональд Рейган, Дональд Трамп.

Обсессивно-компульсивные. Этими трудолюбивыми, добросовестными и этичными личностями движет потребность в точности. Их сознательное принятие решений и любовь к сложности делают их чрезвычайно хорошими в разработке политики, но ужасными в лидерстве - особенно в условиях кризиса, когда необходимо принимать быстрые решения с ограниченной и часто неоднозначной информацией. Кроме того, обсессивно-компульсивные люди обычно идут на крайние меры, чтобы не раскачивать лодку своими действиями. Примеры: Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш-старший.

Макиавеллисты. Макиавеллистские личности — искусные манипуляторы. Они входят в комнату и сразу начинают оценивать людей, чтобы определить их интересы и использовать их личностные слабости в личных и политических целях. Макиавеллисты уделяют больше внимания игре, чем результатам. Эти хладнокровные и расчетливые люди обычно не обременены этическими сомнениями, которые не дают спать другим по ночам. Победа - это все; про остальное - можно договориться. Примеры: Владимир Путин, Нэнси Пелоси.

Авторитарный. Не следует путать с авторитарными социальными системами или авторитарными убеждениями. Авторитарная личность, по сути, иерархична. Авторитаристы снисходительны по отношению к начальству, конкурируют со сверстниками и доминируют по отношению к подчиненным. Они ценят стойкость, верят, что сила делает добро, и презирают милосердие. Они также склонны быть консервативными, сексуально ханжескими, ориентированными на правила и предвзятыми — проецируют свои недостатки и неуверенность на группы с низким статусом.

Примеры: Джон Маккейн, Тони Блэр.

Параноик. Скрытные и подозрительные, параноидальные личности воспринимают скрытый смысл в обычных вещах и отвергают доказательства, которые опровергают их заговорщические интуитивные догадки. Они сомневаются в лояльности даже самых близких людей, а порой затаивают обиды на десятилетия. Их параноидальные фантазии служат важной психологической функции: раздуванию эго. В конце концов, если мир хочет тебя достать, ты, должно быть, очень важный человек. Параноидальная личность на самом деле является компенсацией глубокого чувства неполноценности, часто смешанного с гневом и обидой.

Примеры: Ричард Никсон, Джозеф Маккарти, Ангела Меркель.

Тоталитарный. Тоталитарные личности крайне редки в электоральной политике, потому что они требуют абсолютного повиновения от своих подчиненных, верят в свою непогрешимость и обладают властью благодаря комбинации страха, террора и легковерия своих сторонников. Признаки тоталитаризма - культ личности, отказ от фактов, противоречащих целям, и фанатизм. Примеры: Адольф Гитлер, Ким Чен Ир, Иосиф Сталин.

Власть — это инструмент, который при неправильном использовании может нанести большой вред. Само по себе нахождение у власти не сделает вас лидером и не придаст харизмы. Даже наоборот. Как только вы повышаете свой рейтинг, чтобы убедиться, что люди делают то, что вы от них хотите, вы теряете часть этой силы. Они вполне могут следовать вашим приказам, но будут делать это неохотно.

Вывод таков: если у вас есть власть и вы хотите ее сохранить, используйте ее экономно, когда это действительно важно, и на благо не только себе, но и другим.