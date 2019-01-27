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Внимание на нос и глаза: физиогномист рассказала, что скрывает Зеленский

5.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский тщательно поддерживает имидж "простого человека из народа". На это указывает его недавнее поведение при разговоре с журналистами программы "Схемы".

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказала психолог и физиогномист Елена Рыхальская. Она напомнила, что сейчас украинский народ активно требует других политиков, а значит больше всего реагирует на что-то новое. Главное для правильного образа сегодня – это вызывание интереса.

"Сначала нужно привлечь внимание электората. Для этого нет ничего лучше, чем какие-то отрицательные моменты и даже отрицательные реакции. Привлечь внимание - значит вызвать интерес. А потом электорат можно переубедить. Поэтому с точки зрения поведенческих реакций, вполне возможно, что это была продуманная акция", – пояснила Рыхальская.

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Психолог заверила, что Зеленский, как профессиональный актер, растеряться не способен в принципе. А скандальные кадры говорят о том, что он очень хорошо играет простого человека.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот "UA:Первый"

"Допустим, это не Зеленский, а человек из народа, которому сказали, что опять повышение цен на газ, опять подорожал хлеб, проезд в метро – вот такое у него выражение лица. С этой точки зрения он скорее электорату близок, чем наоборот. С учетом того, что главным посылом Зеленского является – главное, чтобы президент был хорошим человеком, чтоб не воровал, был порядочным", – уточнила она.

Заявлений же о "я никому ничего не должен", уверена Рыхальская, Зеленский явно набрался у Коломойского. Последний тоже часто ведет себя точно также. Но тем не менее, добавила психолог, это игра актера.

"Говоря о физиогномике – близко посаженные глаза говорят, что Зеленский четко просчитывает каждый шаг. Это человек, который не склонен к необдуманным поступкам, он принимает решения, у него все заранее прописано и продумано. Это не человек, которого можно поймать врасплох. А если рассмотрим форму его носа, он направлен вниз. Это говорит об алчности, о любви к деньгам", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Персоны
Елена РыхальскаяВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политикавыборы в УкраинеВыборы Президента95 Квартал
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всех ближе к украинскому народу , севодняшний Гидрант. https://cdni.rt.com/russian/images/2019.01/article/5c49b0d518356174288b4622.jpeg
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
))похоже элита Окраины всеръёз обосралась от этого выдвиженца дурачка...Дурачок то может их умных дебилов со справками....победить))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Обоз те сколь заплатили дебилы??)))))))))
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