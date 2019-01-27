Внимание на нос и глаза: физиогномист рассказала, что скрывает Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский тщательно поддерживает имидж "простого человека из народа". На это указывает его недавнее поведение при разговоре с журналистами программы "Схемы".

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказала психолог и физиогномист Елена Рыхальская. Она напомнила, что сейчас украинский народ активно требует других политиков, а значит больше всего реагирует на что-то новое. Главное для правильного образа сегодня – это вызывание интереса.

"Сначала нужно привлечь внимание электората. Для этого нет ничего лучше, чем какие-то отрицательные моменты и даже отрицательные реакции. Привлечь внимание - значит вызвать интерес. А потом электорат можно переубедить. Поэтому с точки зрения поведенческих реакций, вполне возможно, что это была продуманная акция", – пояснила Рыхальская.

Психолог заверила, что Зеленский, как профессиональный актер, растеряться не способен в принципе. А скандальные кадры говорят о том, что он очень хорошо играет простого человека.

Владимир Зеленский скриншот "UA:Первый"

"Допустим, это не Зеленский, а человек из народа, которому сказали, что опять повышение цен на газ, опять подорожал хлеб, проезд в метро – вот такое у него выражение лица. С этой точки зрения он скорее электорату близок, чем наоборот. С учетом того, что главным посылом Зеленского является – главное, чтобы президент был хорошим человеком, чтоб не воровал, был порядочным", – уточнила она.

Заявлений же о "я никому ничего не должен", уверена Рыхальская, Зеленский явно набрался у Коломойского. Последний тоже часто ведет себя точно также. Но тем не менее, добавила психолог, это игра актера.

"Говоря о физиогномике – близко посаженные глаза говорят, что Зеленский четко просчитывает каждый шаг. Это человек, который не склонен к необдуманным поступкам, он принимает решения, у него все заранее прописано и продумано. Это не человек, которого можно поймать врасплох. А если рассмотрим форму его носа, он направлен вниз. Это говорит об алчности, о любви к деньгам", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России – это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", – сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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