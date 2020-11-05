Бизнесмены в капиталистическом обществе часто становятся образцами для подражания. Сильные, целеустремленные и непобедимые. Но часто — это всего лишь фасад. К сожалению, любой успех имеет цену. И психологическая цена — самая колючая.

Недавно мне на глаза попалось исследование, проведенное в Университете Сан-Франциско Майклом А.Фриманом. Оно сосредоточено вокруг неэффективных решений кризиса психического здоровья среди мужчин и женщин-предпринимателей.

Согласно исследованию примерно половина (49%) предпринимателей страдают хотя бы одной формой психического расстройства в течение своей жизни. Самые популярные — СДВГ, биполярное расстройство и аддиктивные расстройства. При этом самые глубокие психологические переживания и расстройства ожидают основателей стартапов. Они:

- В два раза чаще страдают депрессией;

- В шесть раз чаще страдают СДВГ;

- В три раза чаще страдают от токсикомании;

- в 10 раз чаще страдают биполярным расстройством;

- В два раза рискуют подвергнуться госпитализации в психиатрическую больницу

- В два раза чаще фиксируют у себя возникновение суицидальных мыслей.

Проблема в том, что предприниматели учат игнорировать качественные потребности их благополучия: построение подлинных и значимых отношений, получение удовлетворенности от жизни, повышение личного уровня счастья.

Современные бизнесмены слишком хорошо усвоили токсичное по своей сути правило бизнеса "No pain, No gain", то есть без боли, нет выгоды. Эта парадигма рушит ментальное и физическое здоровье бизнесменов. Добавляет оскомину и то, что многие вершители бизнеса понимают, что физический и эмоциональный стресс ставит под угрозу их производительность. Но в то же время вырваться из замкнутого круга им мешают отраслевые стандарты беспощадной конкуренции. И эта ситуация не меняется веками.

В то же время все больше предпринимателей начали рассказывать о своей внутренней борьбе. Они потихоньку пытаются бороться со стигматизацией депрессии и тревожности, которая мешает строить полноценную жизнь.

Мои клиенты нередко старались скрыть апатию, вызванную стрессом под словом "застой". Они говорили мне то о распутье, то о пресыщении жизнью, а то и вовсе списывали собственную неудовлетворенность на семейные неурядицы.

Только вот на деле неурядицы, застой и пресыщение — это следствие. Причина как раз в неадекватном перекосе и доминирование одной сферы над всеми другими. Традиционно в определенный момент начинающий бизнесмен просто игнорирует этот крен. Пропускает мимо ушей замечания и просьбы супруги и детей. Отдаляется от друзей, заменяя круг общения бизнес-партнерами.

Они пропускают часто первые шаги своих детей, этап их становления. Они не замечают, как отдаляются от того жизненного конструкта, который и дарит им ощущения полноты.

И в то же время потребность отдавать, наставлять и дарить тепло не уходит. Она временно вытесняется психикой, но ненадолго. Со временем, чтобы хоть как-то проявить себя в сфере личных отношений многие обрастают любовницами. Но и это, как вы понимаете, тоже решение временное. Нельзя быть отцом для человека. с которым занимаешься сексом. Лучше попытаться наладить контакт пусть даже с повзрослевшими детьми. Позволить себе немного больше в сферах, опустевших. Наполнить их можно, если принять решение. Одного желание будет недостаточно.

Будьте бдительны

Изучите следующие признаки депрессии и эмоционального выгорания. Не наблюдаете ли вы их у себя или у своих близких?

Люди, которые тонут, не машут руками в воздухе и не кричат ​​о помощи, они бесшумно скользят под волнами, и только обученные спасатели имеют тенденцию замечать людей, попавших в беду. То же самое и с депрессией. Депрессивные люди не хандрят, и они необязательно грустят. Со стороны их состояние немного похоже на оцепенение.

Стойкое чувство пессимизма;

Печальное, тревожное или пустое настроение;

Изменение поведения и потеря интереса к ранее доставленным занятиям;

Изменение диеты или режима питания;

Изменение режима сна;

Раздражительность;

Неспособность принимать решения или концентрироваться.

Строить компании сложно по своей природе умственно, физически и эмоционально, но наша экосистема токсична, и множество факторов делают ее еще более сложной.

Мы буквально убиваем себя и тем самым саботируем нашу долгосрочную конкурентоспособность. Каждый из нас может предпринять ощутимые действия, чтобы начать устранять эту токсичность, но, в конце концов, я считаю, что большинство этих действий сводится к тому, чтобы относиться друг к другу и к себе как к людям. Если мы осознаем и примем свои слабости и будем поддерживать друг друга в наших недостатках, мы начнем видеть более здоровую и устойчивую предпринимательскую экосистему.

Как помочь психике, если вы выгоревший бизнесмен:

1. Заботьтесь о своем теле

Ваше больное тело ухудшает ваше настроение. Забота о нем — первая линия защиты от эмоциональных потрясений. Не нужно отращивать спасательный круг в районе талии и заливать в эти объемы алкоголь.

Прежде всего пройдите медосмотр, он же чекап здоровья. Эмоциональные и физические симптомы пересекаются. Например, грусть может быть симптомом проблем с щитовидной железой. Плохой сон может быть симптомом бессонницы или симптомом апноэ во сне.

Осознайте, как ваше тело эмоционально реагирует на то, что ему нужно или что в него входит. Обезвоживание может вызвать сонливость, усталость и отсутствие мотивации. Голод может сделать вас раздражительным и возбужденным. Слишком много сахара может вызвать у вас депрессию и тревогу. И многие лекарства (рецептурные, отпускаемые без рецепта и рекреационные) оказывают сильное влияние на ваш мозг. Они могут замедлить ваше мышление, вызвать перепады настроения и сделать вас параноиком.

И наконец, будьте физически активными. Физические упражнения - это профилактика многих физических проблем, но они также поднимают настроение, проясняют голову и обостряют мыслительные способности.

2. Научитесь читать свои эмоции.

Многие мои клиенты сталкивались с тем, что могут распознать собственные чувства, откуда они берутся и как использовать их в своих интересах. Эмоции настолько сложны, что даже нам, психологам. сложно их объяснить.

Вот три факта об эмоциях, которые вам нужно знать:

У всех есть эмоции. Каждый. Отсутствие эмоций — признак очень серьезного повреждения мозга.

Эмоции вовлечены во все наши решения и действия.

Эмоции — это признак того, насколько мы близки или далеки от достижения цели. Преимущество "анализа" эмоции заключается в том, что он помогает вам перестроить свои действия, чтобы они больше соответствовали вашим целям.

3. Контролируйте свой внутренний диалог

Разговор с самим собой — это субвокальная речь, которую вы используете в повседневной работе. Это тихий (а иногда и не такой тихий) способ держать себя под контролем. Отслеживайте, что вы говорите себе о себе. Если бы у вас была возможность записать все, что вы говорите себе в голове, а затем воспроизвести, вы были бы удивлены, любопытны и, возможно, даже пристыжены.

Превратите негативные утверждения в вопросы к действию. Переведите "Я не знаю, что делать" на "Что мне не хватает?" или "какие у меня варианты?" или "к кому обратиться за помощью?".

4. Общайтесь с другими

Стресс и изоляция, характерные для жизни предпринимателя, легко могут перерасти в серьезные эмоциональные расстройства. Когда вы так погружены в свой бизнес, легко пренебречь потребностью в социальных контактах. Социальная поддержка - один из самых эффективных буферов против депрессии и тревоги. Когда в вашей жизни есть люди, которые понимают вас и уважают вас, которым вы можете доверять и на которых можно положиться, у вас есть сильный антибиотик против психических заболеваний.

5. Обратитесь за профессиональной помощью.

Мы все хотим решать наши проблемы самостоятельно, и в большинстве случаев мы можем. Однако иногда и по разным причинам может потребоваться информированное мнение специалиста по психическому здоровью.

Работа с терапевтом дает множество преимуществ, даже если вы не чувствуете, что находитесь на пределе. Навыки самоконтроля, лучшего понимания себя и поиск человека, с которым вы можете поделиться своими безумными идеями, не беспокоясь о суждениях, — это бесценный опыт, который большинство терапевтов могут предложить.

И помните, что однажды сказал известный американский бизнес-тренер Джим Рон: "Вы должны сами отвечать за себя. Нельзя изменить обстоятельства, времена года, направление ветра, но можно изменить себя самого".