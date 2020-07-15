Сегодня, посреди корона-кризиса, когда многие люди остались без работы, очень актуальными на нашем рынке труда стали предложения о работе в сфере продаж.

И пусть у вас нет соответствующего опыта, на этот случай, многие компании готовы сразу обучить вас этому ремеслу. А всё что требуется от вас – желание хорошо зарабатывать, упорство на пути к заветной цели, и, иногда, небольшие финансовые инвестиции. И, казалось бы, действительно, почему не воспользоваться появившейся возможностью наполнить свой сильно похудевший за время карантина кошелёк, а заодно освоить для себя новое направление, получив полезные навыки ведения переговоров и качественной презентации товара? Вот только временами, слушая рассказы побывавших на таком обучении (сам в своё время был в их числе) и, что наиболее примечательно, покинувших его досрочно, понимаешь, что уровень многих "преподавателей" из этой сферы оставляет, мягко говоря, желать лучшего. А потому иногда складывается впечатление, что они совершенно не понимают, что именно преподают, и самое главное – кому?!

В таком некачественном обучении выделю три основных момента:

1) Абсолютно циничный подход. Он идеально читается во фразе многих "гуру"-тренеров: "Все люди в мире делятся на продавцов и покупателей".

Эта фраза прекрасно подходит для людей, воспитанных в чистой капиталистической культуре.

Когда я говорю слово "чистой" я имею ввиду те страны, где эпоха первичного накопления капитала уже давно осталась в прошлом. И любой продавец несёт перед покупателями полную ответственность за качество предлагаемого им продукта. Но у нас, где большинство населения, это сограждане воспитанные во времена Советской Власти, а эпоха первичного награбления капитала нарекла первых успешных продавцов "торгашами" и "жульём", эта фраза понимается примерно так: "Ну что тебя самого никогда не разводили, как лоха?! Да перестань, и не вы…делывайся! Будь проще! У кого нет совести, зато сеть всё остальное!" По-простому говоря, в этом выражении чётко прослеживается полное игнорирование внутренних моральных принципов, и культурных ценностей большинства наших людей.

2) Нечестность в отношении покупателей. Поскольку финансовая прибыль (а не предоставление конкретной услуги) стоит во главе угла таких компаний, то и преподающие в них говорят откровенно: "Ты имеешь право вести себя в отношении клиента так, как посчитаешь нужным. Главное в нашем деле – прибыль! А потому, просто научись преодолевать возражения клиента, и дело в шляпе!". Это по сути, продолжение того, о чём я сказал выше. Но, большинство наших граждан к такому повороту явно не готовы, и привыкли держать слово, соблюдая достигнутые договорённости.

3) Привитое разочарование. Неудивительно, что с таким подходом, по итогу, даже те, кто прошёл это обучение до конца, лучше всех полученных знаний, усваивают полное неверие в тот самый продукт, который им предстоит предлагать потенциальным клиентам. Вот и скажите, о какой после этого успешной работе может идти речь?!

Утешает в этой связи лишь одно – вся эта ситуация постепенно меняется, и всё больше компаний ставят во главу угла свою репутацию, ориентируясь, в первую очередь на реальные потребности покупателя, а уже потом на свой карман. И для успешной работы предпочитают "продавать" личные встречи, а уже после установления доверительных отношений с потенциальным клиентом, ведут речь о своём товаре и потенциальной сделке. Среди таких компаний есть и те, кто обучает продажам бесплатно, давая возможность применить полученные знания на практике, формируя у новых сотрудников культуру продаж.

А потому, несмотря на кризис и безденежье, следует быть внимательными при выборе для себя работы. И больше раскрывать свои реальные потребности, опираясь на личные интересы и приоритеты. Ведь лучше них ничто не сможет вас мотивировать для продуктивного труда, о чём я уже говорил в одной из своих прошлых статей.

А посему всем желаю серьёзнее и глубже подходить к выбору новой работы и своему обучению. Ведь успех всегда находит тех, кто упорно ищет его сам!

Благодарю за внимание!