Психолог изучил секретные "приемы" Зеленского и Порошенко: о чем говорят их жесты

Жесты кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского показывают его эмоциональность и открытость, а его оппонента, действующего главы Украины Петра Порошенко – лидерские способности и самоконтроль.

Такими наблюдениями поделился психолог Валентин Ким, который проанализировал движения претендентов на пост президента. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Мы сейчас наблюдаем очень интересный поединок между очень разными кандидатами по своим невербальным признакам", – отметил специалист.

Порошенко и Зеленский Зеркало недели

Так, при публичном выступлении Порошенко часто использует вертикальные жесты руками, которые называют его "визиткой". Они свидетельствуют о лидерстве.

"Жесты вертикально ориентированные, сверху вниз – это жесты власти. Лидерства, управления, контроля. Указательный палец очень часто используют люди, которые занимают лидерскую позицию. Политики, которые выступают перед большим окружением, потому что это жест, который привлекает внимание", – пояснил психолог.

Он обратил внимание также на еще один "секрет" действующего президента – его локти часто прижаты к туловищу. Это, по словам Кима, означает, что Порошенко постоянно сгруппирован и пытается контролировать себя каждую минуту, чтобы удержать четкий образ на публике и не подвергнуться опасности.

По наблюдению эксперта этот жест появился в арсенале президента всего несколько лет назад.

Петр Порошенко Корреспондент

Движения же Зеленского размашистые и открытые, с высокой частотой жестикуляции.

"Владимир Зеленский – это человек эмоциональный. Менее склонен к самоконтролю. Человек толчка, творческого порыва, энергичный", – пояснил Ким.

По словам эксперта, новоиспеченному политику пока сложно контролировать волнение.

"Например в ночь объявления результатов экзит-полов Зеленский держит руку за спиной – это его способ сдерживать эмоции. Потом хватается за микрофон двумя руками – и это тоже свидетельствует о том, что он пытается овладеть собой. Устойчивость ему придает еще и жена, ведь молодой политик постоянно ищет взглядом глаза своей Елены", – добавил Ким.

Владимир Зеленский racurs.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы пришли к выводу, что скандальный эфир "Право на владу" на "1+1" показал, что действующий глава государства Петр Порошенко является опытным дипломатом. При этом кандидат в президенты Владимир Зеленский также проявил характер.

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