Главная Новости
29 октября • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Закрыли голых детей и взрослых: психинтернат на Винничине обвинили в издевательствах. Видео 18+

1.5т Читать материал на украинском

В Плисковском психоневрологическом интернате в Винницкой области пациентов удерживали в закрытой комнате с антисанитарными условиями полностью раздетыми.

Этот факт выяснился в результате "рейда" общественных активистов организации USER и руководства Департамента социальной политики Винницкой ОГА в село Плисков Погребищенского района, передает "UA: Вінниця" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, душевнобольных вместо мяса кормили салом и самовольно снимали с их счетов деньги.

Новости
Избивают и не пускают в туалет: в одесской психбольнице жестко издеваются над пациентами

Плисковский психоневрологический интернат

Плисковский психоневрологический интернат

UA: Вінниця

"Мы первый раз осмотрели дома. Обратил внимание, что в двухэтажном доме на втором этаже висят замки и цепи. Нашли комнату, обустроенную кафелем. Оттуда шел невыносимый смрад", – рассказал глава общественной организации USER Руслан Имерелли.

"Мы ожидали увидеть закрытую дверь. На самом деле мы увидели ужасную картину. Просто бесчеловечное обращение с теми клиентами, которые проживали в заведении", – добавила директор департамента соцзащиты и молодежной политики ОГА Наталья Заболотная.

На кадрах, которые сняли активисты, видно комнату в полумраке, где абсолютно голыми находятся люди разного пола и возраста, в том числе несовершеннолетние. Пациентов удерживали здесь долгое время, не давая возможности выйти даже в туалет. Из-за этого в комнате – ужасный запах испражнений.

Новости
Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье
Плисковский психоневрологический интернат

Плисковский психоневрологический интернат

UA: Вінниця

Плисковский психоневрологический интернат

Плисковский психоневрологический интернат

UA: Вінниця

Подопечные психоневрологического учреждения не лишены и не ограничены в дееспособности, состояние их здоровья не требует изоляции в ограниченном помещении.

Съемочная группа "UA: Винница" также приехала в заведение без предупреждения. По словам старшей медсестры, все их подопечные спят на застеленных кроватях, нормально питаются и имеют доступ к санузлам. Сотрудники утверждают, что пациенты нормально питаются.

Плисковский психоневрологический интернат

Плисковский психоневрологический интернат

UA: Вінниця

Однако, многочисленные нарушения, унижения человеческого достоинства и антисанитария в интернате зафиксированы на сайте Уполномоченного по правам человека. Там также обратили внимание на грибок в помещениях и возможные финансовые махинации со сберегательными книжками клиентов интерната.

В частности, в офисе уполномоченного утверждают, что в декабре 2018 года в один день 22 подопечных интерната сняли со своих сберегательных книжек по пять тысяч гривен.

Новости
Получили тяжелые травмы: в одесской больнице случилось ЧП с детьми
Закрыли голых детей и взрослых: психинтернат на Винничине обвинили в издевательствах. Видео 18+

UA: Вінниця

Директор заведения сначала объяснял эти расходы проведением Дня именинника, потом – необходимостью приобрести одежду подопечным. В то же время он не смог продемонстрировать никаких подтверждающих документов.

По словам начальника Погребищенской полиции Владимира Шавришина, в настоящее время проводится следственная проверка по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).

Интересно, что директор интерната – Иван Катрук – после скандала уволился "по согласию сторон". В телефонном разговоре с журналистами он отвергал обвинения и заявил, что подопечные "не ночевали на кафеле", а просто "рано в спальне встали и перешли в комнату пребывания". В конце концов бывший директор сослался на то, что находится в больнице и ему "трудно говорить".

По информации журналистов, пока правоохранители проводят проверки, в интернате круглосуточно остаются на содержании 94 воспитанника.

Осторожно, кадры 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня пожар в психиатрической больнице в Одессе забрал жизни 6 человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Винница
Теги
нарушают права видео фотографии
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
3
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Украинзге реалии
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Этот убл*дский народ ничтожен и не заслуживает существования. Вот кого должен был сжигать Гитлер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel