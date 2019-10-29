Закрыли голых детей и взрослых: психинтернат на Винничине обвинили в издевательствах. Видео 18+

В Плисковском психоневрологическом интернате в Винницкой области пациентов удерживали в закрытой комнате с антисанитарными условиями полностью раздетыми.

Этот факт выяснился в результате "рейда" общественных активистов организации USER и руководства Департамента социальной политики Винницкой ОГА в село Плисков Погребищенского района, передает "UA: Вінниця" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, душевнобольных вместо мяса кормили салом и самовольно снимали с их счетов деньги.

Плисковский психоневрологический интернат UA: Вінниця

"Мы первый раз осмотрели дома. Обратил внимание, что в двухэтажном доме на втором этаже висят замки и цепи. Нашли комнату, обустроенную кафелем. Оттуда шел невыносимый смрад", – рассказал глава общественной организации USER Руслан Имерелли.

"Мы ожидали увидеть закрытую дверь. На самом деле мы увидели ужасную картину. Просто бесчеловечное обращение с теми клиентами, которые проживали в заведении", – добавила директор департамента соцзащиты и молодежной политики ОГА Наталья Заболотная.

На кадрах, которые сняли активисты, видно комнату в полумраке, где абсолютно голыми находятся люди разного пола и возраста, в том числе несовершеннолетние. Пациентов удерживали здесь долгое время, не давая возможности выйти даже в туалет. Из-за этого в комнате – ужасный запах испражнений.

Плисковский психоневрологический интернат UA: Вінниця

Плисковский психоневрологический интернат UA: Вінниця

Подопечные психоневрологического учреждения не лишены и не ограничены в дееспособности, состояние их здоровья не требует изоляции в ограниченном помещении.

Съемочная группа "UA: Винница" также приехала в заведение без предупреждения. По словам старшей медсестры, все их подопечные спят на застеленных кроватях, нормально питаются и имеют доступ к санузлам. Сотрудники утверждают, что пациенты нормально питаются.

Плисковский психоневрологический интернат UA: Вінниця

Однако, многочисленные нарушения, унижения человеческого достоинства и антисанитария в интернате зафиксированы на сайте Уполномоченного по правам человека. Там также обратили внимание на грибок в помещениях и возможные финансовые махинации со сберегательными книжками клиентов интерната.

В частности, в офисе уполномоченного утверждают, что в декабре 2018 года в один день 22 подопечных интерната сняли со своих сберегательных книжек по пять тысяч гривен.

UA: Вінниця

Директор заведения сначала объяснял эти расходы проведением Дня именинника, потом – необходимостью приобрести одежду подопечным. В то же время он не смог продемонстрировать никаких подтверждающих документов.

По словам начальника Погребищенской полиции Владимира Шавришина, в настоящее время проводится следственная проверка по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).

Интересно, что директор интерната – Иван Катрук – после скандала уволился "по согласию сторон". В телефонном разговоре с журналистами он отвергал обвинения и заявил, что подопечные "не ночевали на кафеле", а просто "рано в спальне встали и перешли в комнату пребывания". В конце концов бывший директор сослался на то, что находится в больнице и ему "трудно говорить".

По информации журналистов, пока правоохранители проводят проверки, в интернате круглосуточно остаются на содержании 94 воспитанника.

Осторожно, кадры 18+

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