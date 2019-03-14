"Псевдоюридический бред России": Вятрович ответил на обвинения в нацизме

"Псевдоюридический бред" Российской Федерации не может распространяться на территорию суверенной Украины и ее граждан.

Такое заявление OBOZREVATEL сделал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя обвинение, предъявленное ему Следственным комитетом РФ.

Говоря о роли украинских националистов во Второй мировой войне и решениях Нюрнбергского трибунала, которые он, по мнению СК РФ, отрицает, историк заметил: "Я очень тщательно изучал материалы Нюрнбергского процесса, которые, к сожалению, никогда не были изданы в полном объеме на русском языке. Очевидно, не случайно, так как именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые свидетельствуют о борьбе Организации украинских националистов против нацизма".

"Очевидно, что эти документы противоречат установкам советской, а теперь - современной российской пропаганды о якобы коллаборационизме бандеровцев", - подчеркнул Вятрович.

В этом контексте он добавил: "Я убежден, что сегодняшняя Россия воспроизводит советские мифы, связанные со Второй мировой войной, которые не имеют ничего общего ни с решениями Нюрнбергского процесса, ни тем более с объективом видением того, чем была Вторая мировая война. В частности, и для украинцев".

Напомним, Следственный комитет РФ заподозрил Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества". По данным следствия, он якобы отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников европейских стран. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

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