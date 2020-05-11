Псевдореферендум в "Л/ДНР" 6 лет назад: как это было и во что превратился Донбасс

Ровно шесть лет назад на захваченных оккупантами территориях Донецкой и Луганской областей был проведен незаконный референдум о самостоятельности так называемых ЛНР и ДНР.

Псевдореферендум прошел нелегитимно, со множеством нарушений, он противоречил Конституции и не был признан Украиной и цивилизованным миром. OBOZREVATEL вспоминал, как это было и во что превратился Донбасс спустя годы.

Антиконституционный референдум в "Л/ДНР"

Весной 2014 года захват пророссийскими силами административных зданий на Донбассе привел к "крымскому сценарию" – проведению незаконного референдума.

Так, 11 мая 2014 года в городах, которые полностью или частично контролировали боевики, произошло так называемое "народное волеизъявление".

Незаконный референдум в "Л/ДНР" состоялся 11 мая 2014 года dn.depo.ua

Бюллетени для псевдорефередума распечатали на ксероксе dn.depo.ua

Чтобы организовать псевдореферендум, оккупанты с помощью методичек от городской власти захватили списки избирателей, ящики для голосования с гербом Украины, сформировали так называемые комиссии и разослали объявления.

В напечатанных на ксероксе "бюллетенях" был один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт государственной самостоятельности Луганской народной республики (Донецкой народной республики)?".

Нарушения на псевдореферендуме

В день незаконного референдума на Донбассе один человек мог запросто голосовать за всю свою семью или своих соседей. Также мог проголосовать и тот, кого не было ни в одном из списков избирателей: журналисты проверили это экспериментом.

Для создания картинки массового голосования, нужной российскому ТВ, оккупанты открывали небольшое количество участков, чтобы там были очереди. Они обещали людям лучшую жизнь, "как на России и в Крыму", прибегали к запугиваниям.

Первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов на псевдореферендуме dn.depo.ua

Чтобы создать очереди, оккупанты открывали небольшое количество участков dn.depo.ua

На видео мужчина бросает сразу несколько бюллетеней в урну

Многие, кто шел на псевдореферендум, не понимали, что он незаконный, и надеялись на российские пенсии и зарплаты.

Уже на следующий день главари оккупантов "Л/ДНР" объявили, что на псевдореферендум пришли более 80% населения, из которых 90% якобы поддержали сепаратистов.

В действительности же в незаконном референдуме участвовали около 24% населения Луганской области и 32% – Донецкой.

Во что за шесть лет превратился Донбасс

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Голосуя на псевдореферендуме в 2014 году, люди надеялись на лучшую жизнь, а взамен получили войну, которая уже шесть лет ведется наемниками России.

"ЛНР" и "ДНР" признаны террористическими организациями Генпрокуратурой Украины и не признаны как политический субъект ни одной страной мира.

Экономическая ситуация и состояние инфраструктуры на оккупированных территориях Донбасса оставляют желать лучшего: при низких зарплатах (средняя составляет около 120 долларов) цены на продукты высокие, водоснабжение идет с перебоями, людям запрещено выходить на улицы в установленное оккупантами комендантское время.

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Останки разрушенного и разграбленного Донецкого коксохимзавода, февраль 2020 года

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Донецк в 2020 году

Листовки в поддержку Украины в оккупированном Луганске, февраль 2020 года donetchanyn/telegram

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