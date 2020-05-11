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11 мая • обновлено в 07:10
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Псевдореферендум в "Л/ДНР" 6 лет назад: как это было и во что превратился Донбасс

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Ровно шесть лет назад на захваченных оккупантами территориях Донецкой и Луганской областей был проведен незаконный референдум о самостоятельности так называемых ЛНР и ДНР.

Псевдореферендум прошел нелегитимно, со множеством нарушений, он противоречил Конституции и не был признан Украиной и цивилизованным миром. OBOZREVATEL вспоминал, как это было и во что превратился Донбасс спустя годы.

Антиконституционный референдум в "Л/ДНР"

Весной 2014 года захват пророссийскими силами административных зданий на Донбассе привел к "крымскому сценарию" – проведению незаконного референдума.

Так, 11 мая 2014 года в городах, которые полностью или частично контролировали боевики, произошло так называемое "народное волеизъявление".

Незаконный референдум в "Л/ДНР" состоялся 11 мая 2014 года

Незаконный референдум в "Л/ДНР" состоялся 11 мая 2014 года

dn.depo.ua

Бюллетени для псевдорефередума распечатали на ксероксе

Бюллетени для псевдорефередума распечатали на ксероксе

dn.depo.ua

Чтобы организовать псевдореферендум, оккупанты с помощью методичек от городской власти захватили списки избирателей, ящики для голосования с гербом Украины, сформировали так называемые комиссии и разослали объявления.

В напечатанных на ксероксе "бюллетенях" был один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт государственной самостоятельности Луганской народной республики (Донецкой народной республики)?".

Нарушения на псевдореферендуме

В день незаконного референдума на Донбассе один человек мог запросто голосовать за всю свою семью или своих соседей. Также мог проголосовать и тот, кого не было ни в одном из списков избирателей: журналисты проверили это экспериментом.

Для создания картинки массового голосования, нужной российскому ТВ, оккупанты открывали небольшое количество участков, чтобы там были очереди. Они обещали людям лучшую жизнь, "как на России и в Крыму", прибегали к запугиваниям.

Первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов на псевдореферендуме

Первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов на псевдореферендуме

dn.depo.ua

Чтобы создать очереди, оккупанты открывали небольшое количество участков

Чтобы создать очереди, оккупанты открывали небольшое количество участков

dn.depo.ua

На видео мужчина бросает сразу несколько бюллетеней в урну

Многие, кто шел на псевдореферендум, не понимали, что он незаконный, и надеялись на российские пенсии и зарплаты.

Уже на следующий день главари оккупантов "Л/ДНР" объявили, что на псевдореферендум пришли более 80% населения, из которых 90% якобы поддержали сепаратистов.

В действительности же в незаконном референдуме участвовали около 24% населения Луганской области и 32% – Донецкой.

Во что за шесть лет превратился Донбасс

Голосуя на псевдореферендуме в 2014 году, люди надеялись на лучшую жизнь, а взамен получили войну, которая уже шесть лет ведется наемниками России.

"ЛНР" и "ДНР" признаны террористическими организациями Генпрокуратурой Украины и не признаны как политический субъект ни одной страной мира.

Экономическая ситуация и состояние инфраструктуры на оккупированных территориях Донбасса оставляют желать лучшего: при низких зарплатах (средняя составляет около 120 долларов) цены на продукты высокие, водоснабжение идет с перебоями, людям запрещено выходить на улицы в установленное оккупантами комендантское время.

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Цены на продукты в оккупированном Донецке, март 2020 года

Останки разрушенного и разграбленного Донецкого коксохимзавода, февраль 2020 года

Останки разрушенного и разграбленного Донецкого коксохимзавода, февраль 2020 года

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Железная дорога в Донецке, 2020 год

Донецк в 2020 году

Донецк в 2020 году

Листовки в поддержку Украины в оккупированном Луганске, февраль 2020 года

Листовки в поддержку Украины в оккупированном Луганске, февраль 2020 года

donetchanyn/telegram

Ранее OBOZREVATEL писал, во что оккупанты превратили Крым спустя шесть лет после аннексии.

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Читайте все новости по теме "Псевдореферендумы на юго-востоке Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Псевдореферендумы на юго-востоке Украины АТО на Донбассе Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс война сепаратист референдум АТО ООС экономика политика
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