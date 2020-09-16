Псевдоэксперты по экологии влияют на общественное мнение перед выборами, – специалист по экобезопасности

Украина в этом году страдает от стихийных бедствий: эксперты говорят, что природа "не прощает" небрежного отношения к окружающей среде. Ответственность за трагедии государство обычно перекладывает на бизнес, а псевдоактивисты активно используют тему окружающей среды для манипуляций. Об этом говорится в публикации "5 канала".

Впрочем, эксперты отмечают, что улучшить ситуацию помог бы механизм наказания для нарушителей и финансовая мотивация для экоориентованих предприятий.

"Если мы не имеем информации – а кто у нас предприятия-загрязнители? А сколько у них есть выбросов? А какие виды выбросов у них есть? А какие виды отходов? Так как мы можем говорить об экологическом налоге или финансировании программ, если у нас нет первой публичной информации", – отмечает руководитель отдела НИЦ экобезопасности и природопользования Роман Третьяк.

Накануне выборов, говорят эксперты, довольно часто звучат громкие обещания об экоориентации и помощи. А еще – появляются псевдоэксперты, которые становятся инструментом влияния на общественное мнение и лоббируют интересы определенных кругов.

"У нас в законодательстве введено такое понятие как общественные слушания. На общественные слушания может прийти любой и соответственно – экологические рейдеры или рэкет, которые, просто не вникая в технологии и суть вопроса, начинают ставить палки в колеса", – констатирует Третьяк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок резко осудила использование экотематики для получения политических или финансовых выгод. По ее мнению, псевдоактивисты отбирают у государства шанс исправить ситуацию с окружающей средой, которая из года в год становится все более критической.