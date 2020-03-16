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16 марта • обновлено в 11:52
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Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины

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Сотрудники подразделения по борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабанды БКОЗ СБУ в Закарпатской области пресекли попытку вывоза за пределы Украины ртути.

Об этом сообщил Павел Верещагин в блоге для OBOZREVATEL. Так, задержание произошло в зоне таможенного контроля ЧП "Ужгород" Закарпатской таможни Гостаможслужбы.

Сотрудники 4-го отдела областного СБУ задержали гражданина Словакии, который с сокрытием от таможенного контроля, в специально изготовленных тайниках, размещенных в авто, пытался вывести в страны Евросоюза ядовитое вещество, а именно более 5 кг ртути.

Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины

Сейчас продолжаются следственные действия (привлечено подразделение МЧС), в ходе которых изымаются ядовитое вещество.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 УК.

Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины
Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины
Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины
Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины
Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины
Прятали в тайниках авто: на Закарпатье пресекли вывоз ртути из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские таможенники задержали партию поддельных свитеров бренда Lacoste, которые под видом оригинальных пытались ввезти из Турции.

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Читайте все новости по теме "Украинская таможня" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Украинская таможня
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ВПК РФ? Из Украины? Хм-хм)
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