"Прямо в десятку!" ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР". Момент попал на видео

Украинские военные из 53-й бригады пехоты метко разбомбили позиции врага под Горловкой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха", – процитировал он переговоры военных.
ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"
Скриншот из видео
ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"
0624.com.ua
Мысягин рассказал, что ВСУ удалось уничтожить склады, жилища и другие постройки боевиков.
"Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку". А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта", – отреагировал волонтер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ударили минами по авто с командирами "ДНР", в результате чего те в панике сбежали.
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