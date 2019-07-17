"Прямо в десятку!" ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР". Момент попал на видео

Украинские военные из 53-й бригады пехоты метко разбомбили позиции врага под Горловкой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха", – процитировал он переговоры военных.

ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР" Скриншот из видео

ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР" 0624.com.ua

Мысягин рассказал, что ВСУ удалось уничтожить склады, жилища и другие постройки боевиков.

"Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку". А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта", – отреагировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ударили минами по авто с командирами "ДНР", в результате чего те в панике сбежали.

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