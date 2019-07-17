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"Прямо в десятку!" ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР". Момент попал на видео

1.9т Читать материал на украинском

Украинские военные из 53-й бригады пехоты метко разбомбили позиции врага под Горловкой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха", – процитировал он переговоры военных.

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ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"

ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"

Скриншот из видео

ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"

ВСУ зрелищно уничтожили штаб "Л/ДНР"

0624.com.ua

Мысягин рассказал, что ВСУ удалось уничтожить склады, жилища и другие постройки боевиков.

"Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку". А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта", – отреагировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ударили минами по авто с командирами "ДНР", в результате чего те в панике сбежали.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР"
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну круто,чё...попали в жопу пальцем )))))))
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