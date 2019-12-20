"Прячется за детской спиной": на позиции снайпера "ДНР" заметили девочку. Фотофакт

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины заметили на позиции вражеского снайпера террористической "ДНР" маленького ребенка.

Соответствующее фото выложили в сообществе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook. Там отметили, что ребенка заметили незадолго до смертельного выстрела, который 17 декабря убил украинского воина.

"Да, вам не показалось. На фото – ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да", – говорится в сообщении.

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

В ВСУ подчеркнули, что враг пользуется присутствием детей на передовых позициях.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", – отметили в 28-й ОМБр.

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку Facebook \ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку Facebook \ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

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