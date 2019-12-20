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20 декабря • обновлено в 14:59
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"Прячется за детской спиной": на позиции снайпера "ДНР" заметили девочку. Фотофакт

3.3т
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины заметили на позиции вражеского снайпера террористической "ДНР" маленького ребенка.

Соответствующее фото выложили в сообществе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook. Там отметили, что ребенка заметили незадолго до смертельного выстрела, который 17 декабря убил украинского воина.

"Да, вам не показалось. На фото – ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да", – говорится в сообщении.

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

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В ВСУ подчеркнули, что враг пользуется присутствием детей на передовых позициях.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", – отметили в 28-й ОМБр.

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

Facebook \ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

На позиции снайпера "ДНР" заметили девочку

Facebook \ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины проверили боеготовность одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоне ООС на Донбассе.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский журналист Остап Дроздов поделился своими впечатлениями от поездки в Грузию. Мужчина оказался шокирован, насколько эта страна отсталая и нищая, хотя ее ставят в пример Украине. По словам Дроздова, Грузию часто описывают, как государство с передовыми реформами, где местные жители живут гораздо лучше, нежели украинцы. Однако на самом деле журналист увидел, что эта страна и ее жители погрязли в нищете и разрухе. Дроздов описывает, что трущобы покрывают всю Грузию, стоит только зайти чуть-чуть дальше туристических троп: «…и ты погружаешься в трущобы с полуразрушенными домами и нищим населением». Украинец отметил, что вокруг царит ужасное состояние жилых домов, попрошайничество, из-за чего складывается впечатление, что ты попал в страну третьего мира. Из-за этого он советует вообще не идти вглубь грузинских городов, чтобы не наткнуться на этот ужас. Дроздов думал, что такая трущобная жизнь людей уже в далеком прошлом, однако оказалось, что Грузия сейчас действительно имеет такую большую проблему. В итоге автор даже не представляет, сколько миллиардов нужно государству, чтобы выбраться из этой нищеты и привести в порядок сотни кварталов, и полуразрушенный жилой фонд: «Жалкое зрелище. Все трещит, стоит без окон и дверей, подперто опорами, облезлое». Дополнительно автор высказался негативно о реформах и упрощении в стране работы бизнеса. По его словам, грузинские бизнесмены на самом деле в массе представляют собой торгашей, которые продают с прилавков сувениры. Причем много в стране именно российской и украинской продукции, своего очень мало.____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, это не девочка, это Смерть за вами пришла...
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
опять герои по селу стреляли
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