Давно на захаживал в ФБ к своим бывшим российским знакомцам, берег нервы и время. Но после того, как прочел о том, что оказывается за год до Майдана, после того, как рассказал одному российскому писателю о плане американцев развязать русско-украинскую войну, был убит помощник Тимошенко... зашел на свою голову. Не смог смолчать! Больно уж история трогательная. Жил был себе помощник Тимошенко, дружил с русскими писателями, и вот только выдал тайные планы беспорядков в Севастополе по Скайпу - и тут же был убит! Спецслужбы не прощают разговоров по Скайпу! Особенно помощникам Юлии Владимировны! Потому что Юлия Владимировна и ее помощники - основные действующие лица мировой закулисы.

Потом там же последовала правдоподобнейшая версия о том, что сбитый сепарами под Луганском Ил-76 с нашими Днепровскими десантниками, сбили не пророссийские бандиты, а мы сами, чтобы запустить на полную маховик гражданской войны. На полном серьезе. Мы сами сбили. Подорвали, а потом замели следы. И Боинг мы подорвали с той же целью. Наверное, диспетчер Карлос занес бомбу в салон и по-быстрому слинял на место постоянной работы...

В общем, если честно, вылазка на вражескую территорию оказалась настолько поучительной, что я до сих пор под впечатлением.

Ничего с той стороны не поменялось за 6 лет противостояния. Разве что усугубилось.

И я думаю, что это уже не надолго. Это навсегда.

Возможно, если когда-нибудь нынешнее российское руководство предстанет перед судом за развязывание военного конфликта на Донбассе, за сбитый Боинг, за оккупированный Крым, за нарушение международных соглашений и границ, за разжигание межнациональной розни и участие в организации и финансировании военных конфликтов, они прозреют и начнут традиционно кричать, что ничего не знали, не понимали и не участвовали.

Но я сильно сомневаюсь, что это произойдет... И суд, и прозрение. Не те люди. Гвозди бы делать из этих людей...