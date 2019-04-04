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Прозрели? В России удивили заявлением о "братском народе" с Украиной

2.1тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже не чувствует украинский народ братским.

Об этом она сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", утверждая, что Украина сейчас якобы переживает "очень сложный и драматический в историческом контексте период".

"Я вот, например, сама как индивид не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю", — заявила Захарова.

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Мария Захарова

Мария Захарова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова сделала неожиданное заявление о том, кто якобы на самом деле виновен в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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