''Провоцируют педофилов!'' Скандал с развратной рекламой детей в Одессе получил продолжение

Родители девочек, которые снялись в откровенной рекламе белья в Одессе, привлекут к административной ответственности.

Такие фото могут спровоцировать активизацию деятельности педофилов, говорится в сюжете ТСН.

При этом дизайнер Алла Френкель убеждает, что это - высокое искусство и простая рекламная кампания.

Данная фотосессия вызвала общественный резонанс. "Это мерзость, потому что на самом деле, я понимаю, что в будущем у этих детей могут возникнуть определенные вопросы, определенные проблемы, и даже относительно того, что им придется там проходить определенную психокоррекцию или психотерапию", - отметила юрист Анна Саенко.

На фото – девочки – юные модели одесского агентства в возрасте до четырнадцати лет. Кастинг проводила сама дизайнер.

"Я потом все расскажу, честно. Я комментарии не даю по этому поводу. Конечно, мы выйдем на связь, мы может быть даже соберем пресс-конференцию по этому поводу и ответим на все вопросы", - ответила Френкель.

Но пресс-конференция так и не состоялась. Поэтому позиция фотографа – почему выбрали именно такой образ для рекламы детского белья – неизвестна. Она тоже отказалась давать комментарии.

"Здесь надо как раз психологу разбираться больше с родителями. Зачем родителям нужно, чтобы их дети снимались в полуобнаженном виде, вот для чего? Чего они желают своим детям? Вот, если они как бы добра желают, хороших каких-то вещей, то, к сожалению, так не получится, вот уже исходя из того резонанса, который есть сейчас", - отметила психолог Анна Капова-Саванова.

Не обошлось также без реакции со стороны чиновников, в том числе от уполномоченного по правам ребенка при президенте Украины Николая Кулебы.

"Меня удивляет помешательство тех людей, которые это делали. А это - очень хороший повод для педофила, чтобы охотиться на этих детей", - рассказал он.

"Дело здесь - в фотографе. Это – взрослая фотосессия. Возможно здесь сделать, знаете, спальню, действительно детскую. Ребенка спрятать, голые ножки спрятать в подушках, в одеялах. Сделать аксессуары какие-то мишки, зайчики – что-то такое, детское. Вообще детский труд запрещен", - подчеркнула президент Ассоциации детской моды Ирина Ярмак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд алкогольного мороженого выпустил рекламу, которая возмутила общественность. На фото девушка в джинсовой юбке сидит на стуле, засунув два пальца в стакан с мороженым, который стоит между ее ног.