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1030-летие Крещения Руси: в С14 сказали, как поступят с шествиями УПЦ МП

3.2тЧитать новость на украинском

Активисты организации С14 намерены присутствовать на мероприятиях Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченных к 1030-летию Крещения Руси.

Об этом OBOZREVATEL рассказал координатор организации С14 Сергей Мазур.

"Мы будем следить за тем, чтобы не было провокативной антиукраинской символики, чтобы не было лозунгов", - заявил он. В этом контексте активист сообщил о том, что "каждый раз во время крестных ходов поют имперские песенки про Николая II и прочее".

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"На мероприятиях будут присутствовать наши люди, чтобы не было провокаций. Мы заинтересованы в том, чтобы всё прошло абсолютно мирно, и чтобы они разъехались себе по домам", - подчеркнул представитель С14.

Он также добавил: если делегация Константинопольского патриархата, которая, как ожидается, примет участие в праздновании, захочет объявить решение о предоставлении Томоса (статуса автокефалии) православной церкви в Украине, это "будет определенной провокацией". "Потому что будет много прихожан МП, которые наверняка будут недовольны таким решением".

По оценкам активиста, это, "скорее всего, огласят немного позже".

Напомним, ранее Сергей Мазур рассказал о том, что стало с фото Путина, которые были выставлены в Киево-Печерской лавре на выставке к 1030-летию Крещения Руси.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что в Киев прибудут представители Вселенского патриарха Варфоломея. По информации источников в дипломатических кругах, делегация Константинопольского патриархата может объявить решение по вопросу предоставления украинской церкви статуса автокефальной.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивДень Крещения Руси
Место
УкраинаКиев
Объекты
УПЦ МПС14
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