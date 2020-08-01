Проводники взяли 'зайца': появились детали избиения женщины в поезде Мариуполь-Киев

Мужчина, который жестоко избил и пытался изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, просил не вызывать полицию и был готов заплатить, чтобы делу не придали огласки.

Об этом рассказал муж пострадавшей Анастасии Луговой "5 каналу". По его словам, мужчина ехал "зайцем", из-за чего проводники также были заинтересованы, чтобы полицию на место инцидента не вызывали.

"Проводники говорили не вызывать полицию, он готов заплатить. Настя сказала, что никаких денег от него не возьмет. Тогда проводники сказали, что они готовы заявить. Предложили взятку, чтобы дело не доводили до суда, потому что их уволят с работы", – рассказал муж Анастасии.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.