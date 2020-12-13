Проводить массовое тестирование на COVID-19 в Украине бессмысленно – инфекционист

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская считает, что сейчас нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус.

Об этом она заявила в интервью OBOZREVATEL. По словам специалиста, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение.

"При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с возбудителем – все уже знают, что это. Грипп мы ведь тоже ставим по классической клинической картине, а не по ПЦР-тесту", – пояснила Голубовская.

При этом, по ее словам, тестирование важно при постановке диагноза и выявления контактных лиц.

"В первом случае тестирование важно, если человек болеет не тяжело. Например, легкий насморк, еще что-то. Да, желательно его протестировать, хотя в 30 или даже в 40% случаях результат может быть ложно-отрицательным", – отметила инфекционист.

Голубовская добавила, что проводить массовое тестирование стоило в начале эпидемии, как это делал Китай, чтобы быстро локализовать инфекцию.

"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них ведь это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и была оказана медицинская помощь", – подытожила она.

Прочитать полное интервью с Голубовской можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили расширить перечень лиц, которым нужно проводить тестирование на коронавирус. Теперь кроме пациентов с явной симптоматикой COVID-19 проверять будут и тех, у кого есть признаки гриппа и ОРВИ.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить массовое тестирование в Украине не намерены.