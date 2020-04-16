Проводили службу: на Закарпатье двое священников заболели коронавирусом

Светлана Гудкова Общество 21:46, 16.04.2020 Обновлено: 22:38, 16.04.2020

В городе Мукачево у двух местных жителей подтвердили наличие коронавируса.

Об этом сообщает Mukachevo.net отмечая, что больными есть двое священников УПЦ МП и являются родственниками.

Все это время священнослужители проводили богослужения в церкви, что находится по улице Яна Амоса Коменсе, г-н Росвигово.

Церковь
pixabay

Сейчас старший священник госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский призывает людей на празднование Пасхи в воскресенье, 19 апреля, отказаться от массовых отмечены и походов в церковь, что не подвергать себя риску заболеть и распространять коронавирус.

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