Проводили службу: на Закарпатье двое священников заболели коронавирусом

В городе Мукачево у двух местных жителей подтвердили наличие коронавируса.
Об этом сообщает Mukachevo.net отмечая, что больными есть двое священников УПЦ МП и являются родственниками.
Все это время священнослужители проводили богослужения в церкви, что находится по улице Яна Амоса Коменсе, г-н Росвигово.
Церковь
pixabay
Сейчас старший священник госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский призывает людей на празднование Пасхи в воскресенье, 19 апреля, отказаться от массовых отмечены и походов в церковь, что не подвергать себя риску заболеть и распространять коронавирус.
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