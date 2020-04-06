Проверят 2 млн человек: Ляшко сообщил, когда поступят украинские ПЦР-тесты

В Украине изготовили около 20 тысяч ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19.

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Все эти тесты поставят уже на следующей неделе, сообщил на брифинге в понедельник, 6 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всего отечественный производитель намерен выпускать около тысячи ПЦР-тестов за сутки.

Коронавирус в Украине

Также он пояснил, что Украина пока находится на раннем этапе эпидемии. Наша страна отстает от Европы на 15-20 дней, где уже бушует болезнь, поэтому проводится так мало тестов.

"Мы анализируем ситуацию и должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Поэтому мы сегодня смотрим сценарии, которые происходили в Италии, Испании, Франции. Если проанализировать количество тестирований, проводимых в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирования, чем осуществлялось в других странах ", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что скоро в Украине запустят "горячую линию", где можно будет сообщить о случаях отказа в тестировании учреждениями здравоохранения.

"На сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать, и будет тестировать", – подчеркнул главный санврач Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента заказал 2 миллиона украинских ПЦР-тестов для выявления коронавируса, которые начнут поставлять уже со середины следующей недели.

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