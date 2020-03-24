Проверка на коронавирус: украинцам объяснили разницу между экспресс-тестами и ПЦР-диагностикой

Временно исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин объяснил, в каких случаях людям делают экспресс-тест на коронавирус, а в каких – ПЦР-диагностику.
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Детальное объяснение он озвучил во время брифинга 24 марта, который транслировался на странице УНН в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Тест на коронавирус
DW
"Быстрые тесты показывают эффективность с 8-10 дня от начала инфицирования. ПЦР-тест эффективен при позитивных или сомнительных результатах быстрого теста, либо когда есть бессимптомное носительство", – рассказал Кузин.
Он добавил, что 521 тест-система ПЦР уже доставлена во все регионы Украины. Этого хватит, чтобы провести диагностику 16 тис. пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
521 ПЦР-система была доставлена в Украину из Китая 23 марта. Они будут равномерно распределены между лабораторными центрами всех регионов страны.
Также в Украину привезли 25 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса вместо анонсированных 10 миллионов.
Напомним, все тесты ночью 23 марта в Борисполь доставил самолет ВСУ Ил-76 из китайского Гуанчжоу.
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