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24 марта • обновлено в 12:31
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Проверка на коронавирус: украинцам объяснили разницу между экспресс-тестами и ПЦР-диагностикой

3.4т
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Временно исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин объяснил, в каких случаях людям делают экспресс-тест на коронавирус, а в каких – ПЦР-диагностику.

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Детальное объяснение он озвучил во время брифинга 24 марта, который транслировался на странице УНН в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

DW

"Быстрые тесты показывают эффективность с 8-10 дня от начала инфицирования. ПЦР-тест эффективен при позитивных или сомнительных результатах быстрого теста, либо когда есть бессимптомное носительство", – рассказал Кузин.

Он добавил, что 521 тест-система ПЦР уже доставлена во все регионы Украины. Этого хватит, чтобы провести диагностику 16 тис. пациентов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Livesey David
Livesey David
Разница в том, что в xаxляндии нет ни тех ни других.
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