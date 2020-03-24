Проверка на коронавирус: украинцам объяснили разницу между экспресс-тестами и ПЦР-диагностикой

Временно исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин объяснил, в каких случаях людям делают экспресс-тест на коронавирус, а в каких – ПЦР-диагностику.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Детальное объяснение он озвучил во время брифинга 24 марта, который транслировался на странице УНН в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус DW

"Быстрые тесты показывают эффективность с 8-10 дня от начала инфицирования. ПЦР-тест эффективен при позитивных или сомнительных результатах быстрого теста, либо когда есть бессимптомное носительство", – рассказал Кузин.

Он добавил, что 521 тест-система ПЦР уже доставлена во все регионы Украины. Этого хватит, чтобы провести диагностику 16 тис. пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал